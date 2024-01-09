Армія РФ на півдні України намагається мобілізувати фермерів — ГУР

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони, на окупованих територіях півдня України злочинна армія РФ намагається примусово мобілізувати місцевих фермерів.

Що відомо про спроби армії РФ мобілізувати жителів окупованого півдня України

Наразі чекісти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку, - йдеться у повідомленні ГУР. Поширити

Представники української розвідки підкреслюють, що у разі відмови від примусової мобілізації російські військові злочинці погрожують карати підприємства та фермерів на окупованих територіях півдня України штрафами у розмірі в 400 тис рублів (близько 4,5 тис доларів).

У ГУР підкреслили, що погрози та репресії є системним елементом політики російських злочинців на окупованих українських територіях.

Таким чином російські окупанти всіма способами намагаються покрити втрати своїх військ чоловіками, які залишилися на захоплених територіях.

Що відомо мобілізацію підлітків на окупованих територіях

У ГУР пояснюють, що активізація примусової мобілізації, до якої нині вдаються росіяни на тимчасово окупованих територіях України, спричинена зниженням підтримки війни серед російського населення.

Оскільки кремлівські "технологи" наразі вважають неможливим оголосити масштабну хвилю мобілізації в Росії, щоб не погіршувати соціальне тло перед так званими "виборами Путіна", чоловіче цивільне населення в окупації знову перебуває під хвилею тиску, - підкреслюють представники розвідки. Поширити

У ГУР зазначили, що військові злочинці армії РФ поширюють примусову мобілізацію на чоловіків на окупованих українських територіях у віці від 18 до 65 років.

Нерідко до лав російських окупантів вербують 16-17-річних підлітків.