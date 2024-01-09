Армия РФ на юге Украины пытается мобилизовать фермеров — ГУР

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, на оккупированных территориях юга Украины преступная армия РФ пытается принудительно мобилизовать местных фермеров.

Что известно о попытках армии РФ мобилизовать жителей оккупированного юга Украины

Пока чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно встать на военный учет всем мужчинам призывного возраста, - говорится в сообщении ГУР. Поделиться

Представители украинской разведки подчеркивают, что в случае отказа от принудительной мобилизации российские военные преступники угрожают наказывать предприятия и фермеров на оккупированных юго-территориях Украины штрафами в размере в 400 тыс рублей (около 4,5 тыс долларов).

В ГУР подчеркнули, что угрозы и репрессии являются системным элементом политики российских преступников на оккупированных украинских территориях.

Таким образом, российские оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих войск мужчинами, оставшимися на захваченных территориях.

Что известно о мобилизации подростков на оккупированных территориях

В ГУР объясняют, что активизация принудительной мобилизации, к которой ныне прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана снижением поддержки войны среди российского населения.

Поскольку кремлевские "технологи" считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в России, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами Путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления, - подчеркивают представители разведки. Поделиться

В ГУР отметили, что военные преступники армии РФ распространяют принудительную мобилизацию на мужчин на оккупированных украинских территориях в возрасте от 18 до 65 лет.

Нередко в ряды российских оккупантов вербуют 16-17-летних подростков.