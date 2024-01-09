Армия РФ на юге Украины пытается мобилизовать фермеров — ГУР

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, на оккупированных территориях юга Украины преступная армия РФ пытается принудительно мобилизовать местных фермеров.
Что известно о попытках армии РФ мобилизовать жителей оккупированного юга Украины
Представители украинской разведки подчеркивают, что в случае отказа от принудительной мобилизации российские военные преступники угрожают наказывать предприятия и фермеров на оккупированных юго-территориях Украины штрафами в размере в 400 тыс рублей (около 4,5 тыс долларов).
В ГУР подчеркнули, что угрозы и репрессии являются системным элементом политики российских преступников на оккупированных украинских территориях.
Таким образом, российские оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих войск мужчинами, оставшимися на захваченных территориях.
Что известно о мобилизации подростков на оккупированных территориях
В ГУР объясняют, что активизация принудительной мобилизации, к которой ныне прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана снижением поддержки войны среди российского населения.
В ГУР отметили, что военные преступники армии РФ распространяют принудительную мобилизацию на мужчин на оккупированных украинских территориях в возрасте от 18 до 65 лет.
Нередко в ряды российских оккупантов вербуют 16-17-летних подростков.
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