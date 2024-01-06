Армия РФ в течение трех дней усиленно штурмует Авдеевку — глава МВА

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, оккупационная российская армия в течение трех последних дней проводит усиленные штурмы в районе Авдеевки, однако украинские военные держат оборону.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Барабаш отметил, что российские военные преступники в районе города пытаются давить со всех сторон.
Глава MBA добавил, что враг также непрерывно обстреливает город, продолжая уничтожать многоэтажки и частные жилые дома.
По его словам, фактически каждые сутки фиксируются десятки вражеских бомбовых ударов.
В среднем в сутки враг наносит по Авдеевке не менее 50 ударов.
Он призвал местных жителей продолжать эвакуацию, поскольку вражеские атаки по населенному пункту не утихают.
Также глава МВА рассказал, что ситуация "очень непростая, но контролируемая", и российские оккупанты теряют сотни солдат на этом направлении каждый день.
Что в ОП говорят о стратегии Кремля на нынешнем этапе войны
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Кремль пытается затянуть войну, надеясь дождаться прекращения военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.
При этом враг продолжает задействовать тактику "мясных штурмов" на приоритетных для себя направлениях, чтобы хоть как-то оправдать развязанную Кремлем преступную войну.
Кроме того, захватчики наносят массированные ракетные удары по украинской земле, чтобы "спровоцировать гуманитарные катастрофы и реализовать настоящие (геноцидные) целые войны".
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