Армия РФ в течение трех дней усиленно штурмует Авдеевку — глава МВА
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ в течение трех дней усиленно штурмует Авдеевку — глава МВА

Разрушенная армией РФ Авдеевка
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Источник:  online.ua

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, оккупационная российская армия в течение трех последних дней проводит усиленные штурмы в районе Авдеевки, однако украинские военные держат оборону.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Барабаш отметил, что российские военные преступники в районе города пытаются давить со всех сторон.

Глава MBA добавил, что враг также непрерывно обстреливает город, продолжая уничтожать многоэтажки и частные жилые дома.

Враг давит уже третий день, очень активно он пытается усиленно штурмовать наш город. Несмотря на это, ребята держат линии обороны, стоят крепко, - подчеркнул Барабаш.

По его словам, фактически каждые сутки фиксируются десятки вражеских бомбовых ударов.

В среднем в сутки враг наносит по Авдеевке не менее 50 ударов.

До сих пор более тысячи местных жителей остаются в городе. Их жизнь круглосуточно под угрозой. Мирные люди в Авдеевке погибают под обстрелами ежедневно, - подчеркивает Барабаш.

Он призвал местных жителей продолжать эвакуацию, поскольку вражеские атаки по населенному пункту не утихают.

Мы увезем! Жить в безопасности гораздо приятнее! Эвакуация спасает жизнь! – подчеркнул руководитель МВА.

Также глава МВА рассказал, что ситуация "очень непростая, но контролируемая", и российские оккупанты теряют сотни солдат на этом направлении каждый день.

Что в ОП говорят о стратегии Кремля на нынешнем этапе войны

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Кремль пытается затянуть войну, надеясь дождаться прекращения военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

При этом враг продолжает задействовать тактику "мясных штурмов" на приоритетных для себя направлениях, чтобы хоть как-то оправдать развязанную Кремлем преступную войну.

Стратегия России на этом этапе войны абсолютно ясна и прозрачна… Масштабно провоцировать любые центры напряженности, любые эскалации, любые конфликты в разных точках мира, чтобы отвлечь глобальные ресурсы от поддержки Украины, - объясняет Подоляк.

Кроме того, захватчики наносят массированные ракетные удары по украинской земле, чтобы "спровоцировать гуманитарные катастрофы и реализовать настоящие (геноцидные) целые войны".

Систематический обстрел с территории России прифронтовых городов Украины, чтобы превратить эти территории в выжженную землю и использовать это как базовый пропагандистский аргумент: "Бойтесь нас и дальше и соглашайтесь на наши условия, потому что для нас не существует никаких гуманитарных правил и конвенций", - отмечает представитель ОП.

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