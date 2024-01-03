У Авдеевского коксохима продолжаются позиционные бои — эксперты

На Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои за коксохим, у Новобахмутовки, Бердичева, Степного, Первомайского и Невельского.

У Авдеевского коксохима продолжаются позиционные бои

Российские войска недавно совершили подтвержденное продвижение северо-западнее Авдеевки, поскольку позиционные бои под Авдеевкой продолжались 1 и 2 января.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, указывают на то, что русские войска продвинулись к северо-западу от Степного (к северу от Авдеевки)[50].

1 и 2 января российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись северо-западнее Авдеевки в направлении Бердичев и Очеретного, а украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 2 января, что российские войска отступили, после того как сначала продвинулись в сторону Бердичев.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки, Бердичев, возле Авдеевского коксохимического завода, а также у Степного, юго-восточнее Авдеевки возле промзоны и юго-западнее Авдеевки возле Первого.

Бои за Авдеевку

По его словам, войска Российской Федерации продолжили наступление по всему фронту, а также продвинулись в населенных пунктах вблизи города Авдеевка, к северу и от него.

Падение Авдеевки возможно, но это зависит и от сил Украины, – сказал председатель оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла. Поделиться

Кундла добавил, что Украина сама будет принимать решение о дальнейшем сопротивлении или отступлении из города, но Авдеевка пока не окружена.