Біля Авдіївського коксохіму тривають позиційні бої — експерти

На Авдіївському напрямку тривають позиційні бої за коксохім, біля Новобахмутівки, Бердичів, Степового, Первомайського і Невельського.
Біля Авдіївського коксохіму тривають позиційні бої
Російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування на північний захід від Авдіївки, оскільки позиційні бої під Авдіївкою тривали 1 і 2 січня.
Геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися на північний захід від Степового (на північ від Авдіївки)[50].
1 і 2 січня російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки в напрямку Бердичів і Очеретного, а український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив 2 січня, що російські війська відступили, після того як спочатку просунулися в бік Бердичів.
Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки, Бердичів, біля Авдіївського коксохімічного заводу, а також біля Степового, на південний схід від Авдіївки біля промзони та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Невельського.
Бої за Авдіївку
За його словами, війська Російської Федерації продовжили наступ по всьому фронту, а також просунулися в населених пунктах поблизу міста Авдіївка, на північ і південь від нього.
Кундла додав, що Україна сама ухвалюватиме рішення про подальший опір або ж відступ з міста, але Авдіївка поки що не оточена.
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