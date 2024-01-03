Біля Авдіївського коксохіму тривають позиційні бої — експерти

На Авдіївському напрямку тривають позиційні бої за коксохім, біля Новобахмутівки, Бердичів, Степового, Первомайського і Невельського.

Біля Авдіївського коксохіму тривають позиційні бої

Російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування на північний захід від Авдіївки, оскільки позиційні бої під Авдіївкою тривали 1 і 2 січня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися на північний захід від Степового (на північ від Авдіївки)[50].

1 і 2 січня російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки в напрямку Бердичів і Очеретного, а український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив 2 січня, що російські війська відступили, після того як спочатку просунулися в бік Бердичів.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки, Бердичів, біля Авдіївського коксохімічного заводу, а також біля Степового, на південний схід від Авдіївки біля промзони та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Невельського.

Бої за Авдіївку

За його словами, війська Російської Федерації продовжили наступ по всьому фронту, а також просунулися в населених пунктах поблизу міста Авдіївка, на північ і південь від нього.

Падіння Авдіївки можливе, але це залежить і від сил України, - сказав голова оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла. Поширити

Кундла додав, що Україна сама ухвалюватиме рішення про подальший опір або ж відступ з міста, але Авдіївка поки що не оточена.