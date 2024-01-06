Армія РФ протягом трьох днів посилено штурмує Авдіївку — глава МВА

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, окупаційна російська армія протягом трьох останніх днів проводить посилені штурми в районі Авдіївки, проте українські військові тримають оборону.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Барабаш зазначив, що російські військові злочинці в районі міста намагаються тиснути з усіх боків.
Глава МВА додав, що ворог також безперервно обстрілює місто, продовжуючи знищувати багатоповерхівки та приватні житлові будинки.
За його словами, фактично кожної доби фіксуються десятки ворожих бомбових ударів.
В середньому протягом доби ворог завдає по Авдіївці не менше 50 ударів.
Він закликав місцевих жителів продовжувати евакуацію, оскільки ворожі атаки по населеному пункту не вщухають.
Також глава МВА розповів, що ситуація "дуже непроста, але контрольована", і російські окупанти втрачають сотні солдатів на цьому напрямку кожного дня.
Що в ОП кажуть про стратегію Кремля на нинішньому етапі війни
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наразі Кремль намагається затягнути війну, сподіваючись дочекатись припинення військової підтримки України з боку західних партнерів.
При цьому ворог продовжує задіяти тактику “м’ясних штурмів” на пріоритетних для себе напрямках, щоб хоч якось виправдати розв’язану Кремлем злочинну війну.
Крім того, загарбники вчиняють масовані ракетні удари по українській землі, щоб "спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні (геноцидні) цілі війни".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-