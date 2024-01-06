Армія РФ протягом трьох днів посилено штурмує Авдіївку — глава МВА

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, окупаційна російська армія протягом трьох останніх днів проводить посилені штурми в районі Авдіївки, проте українські військові тримають оборону.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Барабаш зазначив, що російські військові злочинці в районі міста намагаються тиснути з усіх боків.

Глава МВА додав, що ворог також безперервно обстрілює місто, продовжуючи знищувати багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Ворог тисне вже третій день, дуже активно він намагається посилено штурмувати наше місто. Не дивлячись на це хлопці тримають лінії оборони, стоять міцно, - підкреслив Барабаш. Поширити

За його словами, фактично кожної доби фіксуються десятки ворожих бомбових ударів.

В середньому протягом доби ворог завдає по Авдіївці не менше 50 ударів.

Досі понад тисяча місцевих мешканців залишається у місті. Їхні життя цілодобово під загрозою. Мирні люди в Авдіївці гинуть під обстрілами чи не щодня, - підкреслює Барабаш. Поширити

Він закликав місцевих жителів продовжувати евакуацію, оскільки ворожі атаки по населеному пункту не вщухають.

Ми вивеземо! Жити в безпеці значно приємніше! Евакуація рятує життя! - наголосив керівник МВА. Поширити

Також глава МВА розповів, що ситуація "дуже непроста, але контрольована", і російські окупанти втрачають сотні солдатів на цьому напрямку кожного дня.

Що в ОП кажуть про стратегію Кремля на нинішньому етапі війни

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наразі Кремль намагається затягнути війну, сподіваючись дочекатись припинення військової підтримки України з боку західних партнерів.

При цьому ворог продовжує задіяти тактику “м’ясних штурмів” на пріоритетних для себе напрямках, щоб хоч якось виправдати розв’язану Кремлем злочинну війну.

Стратегія Росії на цьому етапі війни абсолютно зрозуміла й прозора… Масштабно провокувати будь-які осередки напруженості, будь-які ескалації, будь-які конфлікти в різних точках світу, щоб відволікти глобальні ресурси від підтримки України, - пояснює Подоляк. Поширити

Крім того, загарбники вчиняють масовані ракетні удари по українській землі, щоб "спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні (геноцидні) цілі війни".