Россияне хотят мобилизовать 16-летних парней на оккупированной Херсонщине
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне хотят мобилизовать 16-летних парней на оккупированной Херсонщине

Армия РФ
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Источник:  Media Center Ukraine

Российские военные на временно оккупированной территории Херсонской области хотят мобилизовать граждан 2007 года.

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Как заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, сейчас есть информация о том, что на левобережье Херсонской области россияне до 15 апреля будут пытаться сформировать мобилизационные списки.

Есть сообщения, что главный коллаборант левобережной Херсонской области Сальдо объявил о том, что до 15 апреля должны сформировать мобилизационные списки, чтобы мобилизовать мужчин, с 2007 года рождения включительно. И уже создают медицинские комиссии, ТЦК, для того чтобы до 15 апреля иметь все списки и начать мобилизацию. Такой у них есть план, — заявил Толоконников.

Что известно о мобилизации РФ

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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