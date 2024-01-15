Россияне хотят мобилизовать 16-летних парней на оккупированной Херсонщине

Российские военные на временно оккупированной территории Херсонской области хотят мобилизовать граждан 2007 года.
Россияне планируют брать подростков в армию на оккупированных украинских территориях
Как заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, сейчас есть информация о том, что на левобережье Херсонской области россияне до 15 апреля будут пытаться сформировать мобилизационные списки.
Что известно о мобилизации РФ
Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.
Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.
Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.
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