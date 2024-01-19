Словакию охватили многотысячные протесты против пророссийского правительства Фицо

18 января масштабные акции протеста прошли уже в 23 городах Словакии. Люди расширили список требований к правительству пророссийского премьера Роберта Фицо.

23 города Словакии протестуют против правительства Фицо

Журналисты обращают внимание на то, что это уже пятый раунд протестов в стране. Каждый раз резко растет количество присоединяющихся к митингам городов.

К примеру, на этот раз количество населенных пунктов, где протестуют люди, выросло с 19 до 23.

Ключевые требования протестов теперь касаются не только планов изменений в Уголовный кодекс и противоречивой реформы в отношении спецпрокуратуры – раздаются лозунги за отставку пророссийского министерства культуры Мартины Шимковичевой, а также упоминания о мелком ДТП лидера словацкой национальной партии Андрей Данко – коалиционного партнера Фицо – сбежавшего с места проишествия. Поделиться

Что также важно понимать, только в Братиславе к акции протеста присоединились около 26 тысяч человек, больше, чем на прошлой неделе.

Идентичную тенденцию также наблюдают и в других городах Словакии – количество недовольных граждан постоянно растет.

По словам журналистов, инициаторами этих митингов были оппозиционные партии, однако теперь к ним также присоединяются общественные организации.

Лидер Словакии поддерживает требования протестующих

Словацкая президент Зузана Чапутова 18 января выступила в парламенте страны.

Она требует у законодателей пересмотреть планы изменений в Уголовный кодекс и роспуск спецпрокуратуры, которые стали причиной беспокойства со стороны официального Брюсселя.

По словам Чапутовой, внесение подобных изменений по ускоренной законодательной процедуре "беспрецедентно", а отсутствие должного экспертного обсуждения "умножает риски", так как "не хватает анализа всех ее практических и технических последствий".