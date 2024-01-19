Словакию охватили многотысячные протесты против пророссийского правительства Фицо

18 января масштабные акции протеста прошли уже в 23 городах Словакии. Люди расширили список требований к правительству пророссийского премьера Роберта Фицо.
23 города Словакии протестуют против правительства Фицо
Журналисты обращают внимание на то, что это уже пятый раунд протестов в стране. Каждый раз резко растет количество присоединяющихся к митингам городов.
К примеру, на этот раз количество населенных пунктов, где протестуют люди, выросло с 19 до 23.
Что также важно понимать, только в Братиславе к акции протеста присоединились около 26 тысяч человек, больше, чем на прошлой неделе.
Идентичную тенденцию также наблюдают и в других городах Словакии – количество недовольных граждан постоянно растет.
По словам журналистов, инициаторами этих митингов были оппозиционные партии, однако теперь к ним также присоединяются общественные организации.
Лидер Словакии поддерживает требования протестующих
Словацкая президент Зузана Чапутова 18 января выступила в парламенте страны.
Она требует у законодателей пересмотреть планы изменений в Уголовный кодекс и роспуск спецпрокуратуры, которые стали причиной беспокойства со стороны официального Брюсселя.
По словам Чапутовой, внесение подобных изменений по ускоренной законодательной процедуре "беспрецедентно", а отсутствие должного экспертного обсуждения "умножает риски", так как "не хватает анализа всех ее практических и технических последствий".
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