Нагло обвинили Украину и страны Балтии. В РФ придумали "организаторов" протестов в Башкирии

В Госдуме России уже придумали причину стихийных митингов в Башкирии. На этот раз в этом “виноваты” страны Балтии и Украина, якобы организовавшие протесты.

В РФ придумали объяснение протестам в Башкирии

Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов заявил, что протесты с участием нескольких тысяч человек в Башкортостане (Башкирия) организовали страны Балтии, чтобы “взорвать авторитет главы республики Радия Хабирова”.

Он "с уверенностью" увидел, что протесты были инициированы "не без участия элементов, которые имеют отношение к спецслужбам иностранных государств и действуют с территории Украины и Прибалтики через аффилированные телеграммы-каналы и другие каналы связи".

Их главная задача, по мнению российского чиновника, – раскачать ситуацию внутри республики в "непростое для страны время".

Главу республики Радия Хабирова Гильмутдинов назвал одним из "сильнейших и эффективных региональных лидеров из команды Путина". Более того, Хабиров активно участвует в войне России против Украины.

Протесты в Башкирии: что известно

17 января Байматский районный суд в Башкортостане приговорил местного экоактивиста, бывшего председателя запрещенной в России организации "Башкорт" Фаиля Алсинова к четырем годам колонии общего режима по делу о "нарушении ненависти или вражды".

Алсинов защищал экологию Башкирии и выступал за сохранение башкирского языка. Его осудили из-за выступления на митинге против золотодобычи в прошлом году. Среди прочего он упоминал войну России против Украины.

После приговора в Баймаке начались массовые протесты. На площади перед зданием суда собрались тысячи людей, пришедших поддержать Алсинова.

Силовики применили против них светошумные гранаты. Российские Телеграмм-каналы сообщали, что ОМОН разгоняет людей слезоточивым газом и бьет задержанных палками.

Позже участники акции разошлись после подключения к переговорам с силовиками отца Алсинова.