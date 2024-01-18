Нахабно звинуватили Україну та країни Балтії. У РФ вигадали "організаторів" протестів у Башкирії

У Держдумі Росії вже вигадали причину стихійних мітингів у Башкирії. Цього разу в цьому “винні” країни Балтії та Україна, яки нібито організували протести.

У РФ вигадали пояснення протестам у Башкирії

Депутат Держдуми Дінар Гільмутдінов заявив, що протести за участю кількох тисяч людей у Башкортостані (Башкирія), організували країни Балтії, щоб підірвати авторитет глави республіки Радія Хабірова.

Він “з упевненістю“ побачив, що протести були ініційовані “не без участі елементів, які мають відношення до спецслужб іноземних держав та діють з території України та Прибалтики через афілійовані телеграми-канали та інші канали зв'язку”.

Їхнє головне завдання, на думку російського посадовця, – розгойдати ситуацію всередині республіки в “непростий для країни час”.

Главу республіки Радія Хабірова Гільмутдінов назвав одним з “найсильніших та найефективніших регіональних лідерів із команди Путіна”. Більше того, Хабіров бере активну участь у війні Росії проти України.

Протести в Башкирії: що відомо

17 січня Баймацький районний суд у Башкортостані засудив місцевого екоактивіста, колишнього голову забороненої в Росії організації "Башкорт" Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму у справі про "порушення ненависті або ворожнечі".

Алсинов захищав екологію Башкирії та виступав за збереження башкирської мови. Його засудили через виступ на мітингу проти золотовидобування минулого року. Серед іншого він згадував про війну Росії проти України.

Після вироку у Баймаку почалися масові протести. На площі перед будівлею суду зібралися тисячі людей, які прийшли підтримати Алсинова.

Силовики застосували проти них світлошумові гранати. Російські Телеграм-канали повідомляли, що ОМОН розганяє людей сльозогінним газом та б'є затриманих палицями.

Пізніше учасники акції розійшлися після підключення до переговорів із силовиками батька Алсинова.