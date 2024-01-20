Это конец России. В Башкирии призывают восстать против Путина и РФ

Масштабные протесты в Башкортостане выходят на новый уровень — к ним присоединяются публичные персоны, которые заявляют о конце Российской Федерации в ее нынешнем виде.

В Башкирии раздаются призывы к выходу из состава РФ

19 января в столице Башкортостана, Уфе, местное население снова присоединилось к массовой акции протеста, чтобы поддержать осужденного активиста Фаиля Алсынова.

Что важно понимать, ему дали четыре года заключения за "разжигание межнациональной розни".

Алсинова и всех, кто поднялся на его защиту, решил поддержать башкирский певец Алтынай Валит. Он уже обнародовал эмоциональное видеообращение, в котором не побоялся заявить о конце России.

Валитов обратил внимание на то, что осужденный Алсинов является национальным героем, который борется за башкирский язык и башкирские земли. Именно благодаря ему удалось отстоять горы Куштау и прекратить золотодобычу в деревнях.

Кроме того, Валитов напомнил, что башкиров притесняют по национальному признаку во всех сферах, в частности могут уволить с работы.

Они ежедневно становятся жертвами российского национализма.

Почему россияне в Уфе ходят со словами "Россия – для россиян" и их не сажают? А башкира, выступающего в защиту своего народа, на своей земле сажают. Почему? – со слезами на глазах спросил певец. Поделиться

Башкирцы не считают себя россиянами

По убеждению артиста, все это происходит потому, что башкиры являются нацменьшинством. Если они это проглотят, исчезнет народ с тысячелетней историей. Потому этого не будет.

Это и есть конец многонациональной страны (России – ред.), – подытожил Валитов таким образом призвав свой народ выступить против Путина и РФ. Поделиться

Впоследствии стало известно, что после этих громких заявлений к Валитову приходили силовики и провели обыск. Что с ним сейчас – неизвестно.

Протесты в Башкирии продолжаются.