Это конец России. В Башкирии призывают восстать против Путина и РФ

Масштабные протесты в Башкортостане выходят на новый уровень — к ним присоединяются публичные персоны, которые заявляют о конце Российской Федерации в ее нынешнем виде.
В Башкирии раздаются призывы к выходу из состава РФ
19 января в столице Башкортостана, Уфе, местное население снова присоединилось к массовой акции протеста, чтобы поддержать осужденного активиста Фаиля Алсынова.
Что важно понимать, ему дали четыре года заключения за "разжигание межнациональной розни".
Алсинова и всех, кто поднялся на его защиту, решил поддержать башкирский певец Алтынай Валит. Он уже обнародовал эмоциональное видеообращение, в котором не побоялся заявить о конце России.
Валитов обратил внимание на то, что осужденный Алсинов является национальным героем, который борется за башкирский язык и башкирские земли. Именно благодаря ему удалось отстоять горы Куштау и прекратить золотодобычу в деревнях.
Кроме того, Валитов напомнил, что башкиров притесняют по национальному признаку во всех сферах, в частности могут уволить с работы.
Они ежедневно становятся жертвами российского национализма.
Башкирцы не считают себя россиянами
По убеждению артиста, все это происходит потому, что башкиры являются нацменьшинством. Если они это проглотят, исчезнет народ с тысячелетней историей. Потому этого не будет.
Впоследствии стало известно, что после этих громких заявлений к Валитову приходили силовики и провели обыск. Что с ним сейчас – неизвестно.
Протесты в Башкирии продолжаются.
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