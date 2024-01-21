Орел, Смоленск и Тулу в РФ ночью атаковали неизвестные беспилотники — видео
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Проиcшествия
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Орел, Смоленск и Тулу в РФ ночью атаковали неизвестные беспилотники — видео

Орел, Смоленск и Тулу в РФ ночью атаковали неизвестные беспилотники — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 21 января в трех областях России сообщалось об атаке неизвестных беспилотников, в которой обвиняют Украину.

Взрывы в трех областях РФ

В Туле ночью россияне сообщали о мощном "хлопке". По данным местных телеграмм-каналов, работала ПВО.

Вероятной целью атаки могло быть АО "Щегловский вал" в городе Тула. В цехах завода собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также модернизируют разную бронетехнику.

Отметим, что город находится в более чем 300 км от границы с Украиной.

Российское Минобороны традиционно отчиталось, что средства ПВО сбили один беспилотник над Орловской областью.

В Смоленской области РФ тоже слышали взрывы. Минобороны РФ традиционно сообщает о работе ПВО и сбитии беспилотников.

Взрывы в Ленинградской области

В ночь на 21 января в порту Усть-Луга Ленинградской области загорелся терминал российской газовой компании "Новатек".

Эвакуировали весь персонал порта. Губернатор региона Дрозденко заявил, что в Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности, а глава района ведет заседание оперативного штаба.

Он не уточнил причину пожара в порту.

"Новатек" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России.

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