Удар по морському терміналу в російському Усть-Лузі був спецоперацією СБУ

Нічна атака 21 січня на морський термінал газової компанії "Новатек" в російському Усть-Лузі Ленінградської області — спецоперація Служби безпеки України.
СБУ атакувала газовий термінал у РФ
Безпілотники СБУ влучно відпрацювали по цілі, де почалася масштабна пожежа, яка триває досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.
Нагадаємо, що пожежу на терміналі раніше підтвердив російський губернатор області Олександр Дрозденко.
Перед пожежею чули вибухи та звуки безпілотників. У Кінгісепському районі, де розташований термінал, введено режим підвищеної готовності. Голова адміністрації району зібрав засідання оперативного штабу.
Вибухи в Росії 21 січня
У ніч на 21 січня українські безпілотники також атакували оборонне підприємство «Щегловский вал» у російському місті Тула. Там виробляють зенітні ракетні комплекси «Панцир-С».
Також безпілотники атакували російський авіаційний завод у Смоленській області. Він виробляє крилаті ракети Х-59 різних модифікацій і ремонтує авіаційну й іншу військову техніку.
Завод уже атакували безпілотниками у жовтні та листопаді 2023-го.
У Міноборони РФ заявили про збиття безпілотників над територією Тульської, Орловської та Смоленської областей. Про Ленінградську область не згадано.
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