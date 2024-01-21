Удар по морському терміналу в російському Усть-Лузі був спецоперацією СБУ

Нічна атака 21 січня на морський термінал газової компанії "Новатек" в російському Усть-Лузі Ленінградської області — спецоперація Служби безпеки України.

СБУ атакувала газовий термінал у РФ

Безпілотники СБУ влучно відпрацювали по цілі, де почалася масштабна пожежа, яка триває досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Нафтовий термінал “Усть-Луга Ойл” в Ленінградській області — важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ, — зазначає джерело в СБУ. Поширити

Нагадаємо, що пожежу на терміналі раніше підтвердив російський губернатор області Олександр Дрозденко.

Перед пожежею чули вибухи та звуки безпілотників. У Кінгісепському районі, де розташований термінал, введено режим підвищеної готовності. Голова адміністрації району зібрав засідання оперативного штабу.

Вибухи в Росії 21 січня

У ніч на 21 січня українські безпілотники також атакували оборонне підприємство «Щегловский вал» у російському місті Тула. Там виробляють зенітні ракетні комплекси «Панцир-С».

Також безпілотники атакували російський авіаційний завод у Смоленській області. Він виробляє крилаті ракети Х-59 різних модифікацій і ремонтує авіаційну й іншу військову техніку.

Завод уже атакували безпілотниками у жовтні та листопаді 2023-го.

У Міноборони РФ заявили про збиття безпілотників над територією Тульської, Орловської та Смоленської областей. Про Ленінградську область не згадано.