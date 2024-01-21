Росія перекидає засоби ППО з фронту в тил через атаку на "Новатек"

Напад дронів СБУ на нафтовий термінал “Новатек” завдав не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ, адже російська ППО виявилася неспроможною захистити важливий об'єкт. За даними джерела online.ua , росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Росія частково забирає ППО з фронту для захисту нафтових терміналів

Росія змушена перекидати своє ППО з фронту після атаки на газовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області, яка сталася у ніч проти 21 січня.

Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" – це один із найсучасніших та найважливіших в РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ. Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість, – заявило джерело. Поширити

За даними джерела, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

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Російські Telegram-канали пишуть про те, що захист нафтового терміналу “Новатек” буде посилено.

Що відомо про наслідки атаки українських БпЛА на завод “Новатек”

Як зазначають журналісти видання Bloomberg, підприємство займається переробкою газового конденсату у нафту та також проводить відвантаження нафтопродуктів на експорт до інших країн.

Поряд із підприємством розташований спеціалізований термінал, де зберігається продукція.

Журналісти видання посилаються на заяву представників “Новатек”, відповідно до якої, завод з переробки газового конденсату в Усть-Лузі припинив усі технологічні операції. Постраждалих внаслідок атаки БпЛа немає.

У 2022 році підприємство переробило майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.