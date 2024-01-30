Буданов встретился с послом Японии в Украине — что обсуждали

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретились с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Они обсудили сотрудничество двух стран.

Встреча Буданова и посла Японии

ГУР сообщает, что Япония — один из наиболее надежных и последовательных партнеров Украины в борьбе с террористической Россией.

Продолжаем диалог, делимся опытом, обсуждаем интересные идеи, укрепляем партнерство ради движения к справедливому миру и освобождения всех наших земель от российских оккупантов. Поделиться

Напомним, что это не первая подобная встреча. 19 августа 2023 года Буданов и Джапарова обсудили с Кунинори вопросы усиления украинско-японского сотрудничества и обменялись мнениями по текущей ситуации в мире.

Также такая встреча прошла 2 июня 2023 года.

Помощь Японии Украине

В августе премьер-министр Японии Фумио Кишида, выступая онлайн на саммите Международной Крымской платформы, сказал, что его страна предоставит Украине помощь на сумму до 7 миллиардов долларов.

Кишида добавил, что Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного обновления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи.

С начала российского вторжения в Украину Япония ввела санкции против РФ и передала Украине бронежилеты, каски, палатки, генераторы, зимнюю одежду, одеяла, медицинское оборудование, автомобили.

Также Япония предоставляла средства госбюджета Украины через механизм целевого фонда Всемирного банка.