Украинка победила на конкурсе "Мисс Япония"

На конкурсе "Мисс Япония" победила 26-летняя модель украинского происхождения Каролина Шиино. Это разожгло дискуссию об идентичности в японском обществе.

Украинка стала "Мисс Япония"

Каролина Шиино родилась в Тернополе и в возрасте пяти лет переехала в Японию, где выросла в Нагое.

Она является первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей конкурс. Теперь она будет представлять Японию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Когда она принимала свой трофей Мисс Япония-2024, она сказала, что выиграть титул было «мечтой».

Признание японцев на этом конкурсе наполняет меня благодарностью. Поделиться

Реакция японцев на победу украинки

Как пишет BBC, ее победа снова разожгла дискуссию о том, что значит быть японцем.

Одни сочли ее победу «знаком времени», другие сказали, что она не выглядит так, как должна выглядеть «Мисс Япония».

Тот факт, что Шиино не имеет японского происхождения, огорчил некоторых в социальных сетях.

Этот человек, избранный Мисс Японией, даже не смесь японки, а 100% чистая украинка. Поймите, она красива, но это "Мисс Япония". Где японщина? — говорится в публикации на X, ранее известном как Twitter. Поделиться

Другие сомневались, был ли выбор модели, родившейся в Украине, политическим решением.

Если бы она родилась русской, она бы не выиграла. Никаких шансов. Очевидно, что критерием теперь есть политическое решение. Какой грустный день для Японии, — утверждал одни из комментаторов. Поделиться

Ай Вада, организатор конкурса «Мисс Япония Гран-при», сообщила BBC, что судьи выбрали Шиино победительницей с «полной уверенностью».

Она разговаривает и пишет на хорошем и вежливом японском языке. Она больше японка, чем мы, — сказала Вада. Поделиться

В начале 2022 года Шиино получила получившее японское гражданство, сказав в Instagram, что она «может не выглядеть японкой», но ее разум «стал японским», поскольку она выросла в Японии.