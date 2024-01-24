Українка перемогла на конкурсі "Міс Японія"

На конкурсі "Міс Японія" перемогла 26-річна модель українського походження Кароліна Шиїно. Це розпалило дискусію щодо ідентичності у японському суспільстві.
Українка стала "Міс Японія"
Кароліна Шиїно народилася в Тернополі і у віці п'яти років переїхала до Японії, де виросла в Нагої.
Вона є першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс. Тепер вона представлятиме Японію на конкурсі «Міс Всесвіт».
Коли вона приймала свій трофей “Міс Японія”-2024, вона сказала, що виграти титул було «мрією».
Реакція японців на перемогу українки
Як пише ВВС, її перемога знову розпалила дискусію про те, що означає бути японцем.
Одні визнали її перемогу «знаком часу», інші сказали, що вона не виглядає так, як повинна виглядати «Міс Японія».
Той факт, що Шиїно не має японського походження, засмутив деяких у соціальних мережах.
Інші сумнівалися, чи вибір моделі, яка народилася в Україні, був політичним рішенням.
Ай Вада, організаторка конкурсу «Міс Японія Гран-прі», повідомила BBC, що судді вибрали Шиїно переможницею з «повною впевненістю».
На початку 2022 року Шиїно отримала отримала японське громадянство, сказавши в Instagram, що вона «може не виглядати японкою», але її розум «став японським», оскільки вона виросла в Японії.
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