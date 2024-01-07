В Киев прибыла глава МИД Японии Йоко Камикава – фото

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы пообещать продолжать поддержку Украины на фоне войны с Россией.
Что известно о визите Йоко Камикава в Украину
Как сообщили в посольстве Японии в Украине, это первый зарубежный визит в этом году.
Камикава посещает Украину впервые с момента вступления на этот пост в сентябре. Она прибыла в Киев на поезде из Польши.
Министр проведет переговоры с чиновниками, включая своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу.
Ее визит проходит накануне конференции, которую страны проведут в Токио 19 февраля, и целью которой является обсуждение восстановления Украины, которая испытала масштабные разрушения после российского вторжения в феврале 2022 года.
Ожидается, что Камикава повторит, что поддержка Японией Украины "остается неизменной", а также передаст свою преданность восстановлению и восстановлению Украины через конференцию.
Во время своего визита она будет отмечать важность поддержания международного порядка, основанного на верховенстве права, с точки зрения недопущения каких-либо попыток силой изменить статус-кво.
Финансовая помощь от Японии.
6 декабря премьер-министр Фумио Кисида во время заседания G7 заявил, что Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов, включая эту дополнительную поддержку и усиление кредита для займов Всемирного банка. 1 миллиард, в частности, пойдет на гуманитарную помощь и восстановление Украины.
7 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что первую часть этой помощи — 1,5 миллиарда — Киев ожидает уже в январе 2024 года. Значительную часть этого пакета помощи перескажут весной.
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