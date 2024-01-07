В Киев прибыла глава МИД Японии Йоко Камикава – фото

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы пообещать продолжать поддержку Украины на фоне войны с Россией.

Что известно о визите Йоко Камикава в Украину

Как сообщили в посольстве Японии в Украине, это первый зарубежный визит в этом году.

Міністерка закордонних справ 🇯🇵 @Kamikawa_Yoko прибула до 🇺🇦. Це її перший закордонний візіт у цьому році. pic.twitter.com/tuSuxoS7Oh — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) January 7, 2024

Камикава посещает Украину впервые с момента вступления на этот пост в сентябре. Она прибыла в Киев на поезде из Польши.

Министр проведет переговоры с чиновниками, включая своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу.

Ее визит проходит накануне конференции, которую страны проведут в Токио 19 февраля, и целью которой является обсуждение восстановления Украины, которая испытала масштабные разрушения после российского вторжения в феврале 2022 года.

Ожидается, что Камикава повторит, что поддержка Японией Украины "остается неизменной", а также передаст свою преданность восстановлению и восстановлению Украины через конференцию.

Во время своего визита она будет отмечать важность поддержания международного порядка, основанного на верховенстве права, с точки зрения недопущения каких-либо попыток силой изменить статус-кво.

Финансовая помощь от Японии.

6 декабря премьер-министр Фумио Кисида во время заседания G7 заявил, что Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов, включая эту дополнительную поддержку и усиление кредита для займов Всемирного банка. 1 миллиард, в частности, пойдет на гуманитарную помощь и восстановление Украины.

7 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что первую часть этой помощи — 1,5 миллиарда — Киев ожидает уже в январе 2024 года. Значительную часть этого пакета помощи перескажут весной.