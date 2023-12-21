Украина получила от Японии около 1 млрд дол. Куда направят средства

В госбюджет Украины поступило около 950 млн долл от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

Япония передала Украине 950 млн долл

Как сообщает Минфин, средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи.

Финансирование состоит из гранта Японии на сумму 52,4 млн долларов в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и ссуды от правительства Японии объемом 900 млн долларов через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи.

Что известно о проектах INSPIRE и HOPE

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долларов из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, улучшение доступа социальной помощи и социальных услуг, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на вызовы настоящего и в будущем.

Целью проекта HOPE является восстановление инфраструктуры на пострадавших от боевых действий территориях, декупированных и пострадавших регионах Украины.

Средства также будут предоставляться владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта. Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями украинской евроинтеграции.