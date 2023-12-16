Украина в скором времени может получить 300 млрд долл — Financial Times
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина в скором времени может получить 300 млрд долл — Financial Times

доллары
Читати українською
Источник:  Financial Times

Как сообщает издание Financial Times, страны Запада все ближе к предоставлению Украине 300 млрд долл замороженных российских активов.

G7 все-таки может передать Киеву замороженные активы РФ

Редакция издания обращает внимание на то, что в странах Европы и США уже более года заморожено около 300 млрд долл российских суверенных активов.

Международные партнеры Украины до сих пор не решились сделать финальный шаг с целью передачи этих денег официальному Киеву, однако, по данным журналистов, ситуация начала резко меняться.

Что важно понимать, это происходит на фоне серьезных проблем с финансированием украинских расходов за счет стран Запада.

Как отмечает Financial Times, в последние месяцы в Штатах и Евросоюзе ухудшается ситуация с финансированием Украины, ведь отдельные политические силы и политики блокируют важные решения по выделению многомиллиардной помощи Киеву.

США пытаются договориться о предоставлении Украине 300 млрд российских активов

По словам одного из инсайдеров издания, американские власти уже начали активные переговоры по использованию российских суверенных активов.

Белый дом пытается объяснить своим партнерам то, что сейчас есть короткий срок для принятия этого решения.

Вполне возможно, что ключевое обсуждение этого вопроса состоится на следующей встрече лидеров “Большой семерки”.

Что важно понимать, позиция Брюсселя более прохладна и нацелена прежде всего на обрезание прибыли для российских компаний.

Все большее число стран указывают на активы и удивляются, почему они все еще остаются там, - заявил изданию один из инсайдеров в ЕС.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ активизировала сеть шпионов для раскола общества в Украине – Данилов
Данилов
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как аванс репараций. Кэмерон призвал направить замороженные активы РФ на восстановление Украины
Дэвид Кэмерон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Кремле придумали способ спасти собственные замороженные активы — Reuters
Доллары

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.