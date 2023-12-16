Украина в скором времени может получить 300 млрд долл — Financial Times

Как сообщает издание Financial Times, страны Запада все ближе к предоставлению Украине 300 млрд долл замороженных российских активов.

G7 все-таки может передать Киеву замороженные активы РФ

Редакция издания обращает внимание на то, что в странах Европы и США уже более года заморожено около 300 млрд долл российских суверенных активов.

Международные партнеры Украины до сих пор не решились сделать финальный шаг с целью передачи этих денег официальному Киеву, однако, по данным журналистов, ситуация начала резко меняться.

Что важно понимать, это происходит на фоне серьезных проблем с финансированием украинских расходов за счет стран Запада.

Как отмечает Financial Times, в последние месяцы в Штатах и Евросоюзе ухудшается ситуация с финансированием Украины, ведь отдельные политические силы и политики блокируют важные решения по выделению многомиллиардной помощи Киеву.

США пытаются договориться о предоставлении Украине 300 млрд российских активов

По словам одного из инсайдеров издания, американские власти уже начали активные переговоры по использованию российских суверенных активов.

Белый дом пытается объяснить своим партнерам то, что сейчас есть короткий срок для принятия этого решения.

Вполне возможно, что ключевое обсуждение этого вопроса состоится на следующей встрече лидеров “Большой семерки”.

Что важно понимать, позиция Брюсселя более прохладна и нацелена прежде всего на обрезание прибыли для российских компаний.