Україна незабаром може отримати 300 млрд дол — Financial Times

Як повідомляє видання Financial Times, країни Заходу дедалі ближчі до надання Україні 300 млрд дол заморожених російських активів.

G7 все-таки може передати Києву заморожені активи РФ

Редакція видання звертає увагу на те, що в країнах Європи та США вже понад рік заморожено близько 300 млрд дол російський суверенних активів.

Міжнародні партнери України досі не наважилися зробити рішучий крок щодо передачі цих грошей офіційному Києву, однак, згідно з даними журналістів, ситуація почала різко змінюватися.

Що важливо розуміти, це відбувається на тлі серйозних проблем з фінансування українських витрат власним коштом.

Як зазначає Financial Times, протягом останніх місяців у Штатах та Євросоюзу погіршується ситуація із фінансуванням України, адже окремі політичні сили та політики блокують важливі рішення щодо виділення мільярдної допомоги Києву.

США намагаються домовитися про надання Україні 300 млрд російських активів

За словами одного з інсайдерів видання, американська влада уже розпочала активні перемовини щодо використання російських суверенних активів.

Білий дім намагається пояснити своїм партнерам те, що наразі є короткий термін для ухвалення цього рішення.

Цілком можливо, що ключове обговорення цього питання відбудеться під час наступної зустрічі лідерів “Великої сімки”.

Що важливо розуміти, позиція Брюсселю більш прохолодна та націлена насамперед обрізання прибутків для російських компаній.