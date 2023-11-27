РФ активизировала сеть шпионов для раскола общества в Украине – Данилов
Категория
Украина
Дата публикации

РФ активизировала сеть шпионов для раскола общества в Украине – Данилов

Данилов
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Источник:  The Times

Кремль активизировал сеть шпионов в Украине, в частности, в Службе безопасности. Цель захватчиков - дестабилизировать ситуацию в стране и взорвать единство нашего государства.

Данилов назвал новую угрозу со стороны РФ

По его словам, цель российских агентов – убить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения.

Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Секретарь СНБО также рассказал, что Россия пытается распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

РФ готовит план "Майдан-3"

Недавно в сети и СМИ появилась информация, что с 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку Майдан-3, целью которой является дестабилизация Украины.

По данным СМИ, проведение новой информационной атаки российскими спецслужбами на Украину планируется на ноябрь – декабрь 2023 года.

Позже, комментируя этот план, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и в конце концов устранить президента.

По его словам, "Майдан для России – это переворот, поэтому операция ясна".

Также Зеленский уверен, что Россия хочет отстранить его от должности президента Украины до конца 2023 года. Для этого страна-агрессор придумала план дестабилизации нашего государства под названием "Майдан-3".

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