Україна отримала від Японії майже 1 млрд дол. Куди спрямують кошти

До держбюджету України надійшло близько 950 млн дол від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Японія передала Україні 950 млн дол

Як повідомляє Мінфін, кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн доларів в рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від уряду Японії обсягом 900 млн доларів через проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Зазначається, що кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Що відомо про проекти INSPIRE та HOPE

Проект INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Метою проекту HOPE є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України.

Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проект підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями української євроінтеграції.