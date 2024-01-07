До Києва прибула голова МЗС Японії Йоко Камікава — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

До Києва прибула голова МЗС Японії Йоко Камікава — фото

Йоко Камікава
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Джерело:  Посольство Японії в Україні

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула з неоголошеним візитом до Києва, щоб пообіцяти продовжувати підтримку України на тлі війни з Росією.

Що відомо про візит Йоко Камікава в Україну

Як повідомили у посольстві Японії в Україні, це її перший закордонний візит у цьому році.

Камікава відвідує Україну вперше з моменту вступу на цю посаду у вересні. Вона прибула до Києва поїздом із Польщі.

Міністерка проведе переговори з урядовцями, включаючи свого українського колегу Дмитра Кулебу.

Її візит відбувається напередодні конференції, яку країни проведуть у Токіо 19 лютого, і метою якої є обговорення відновлення України, яка зазнала масштабних руйнувань після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Очікується, що Камікава повторить, що підтримка Японією України "залишається незмінною", а також передасть свою відданість відновленню та відбудові України через конференцію.

Під час свого візиту вона наголошуватиме на важливості підтримання міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, з точки зору недопущення будь-яких спроб силою змінити статус-кво.

Фінансова допомога від Японії Україні

6 грудня прем’єр-міністр Фуміо Кісіда під час засідання G7 заявив, що Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів, включаючи цю додаткову підтримку та посилення кредиту для позик Світового банку. 1 мільярд зокрема піде на гуманітарну допомогу та відновлення України.

7 грудня президент Володимир Зеленський зазначив, що на першу частину цієї допомоги — 1,5 мільярда — Київ очікує вже у січні 2024 року. Значну частину цього пакета допомоги перекажуть навесні.

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