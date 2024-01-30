Буданов зустрівся з послом Японії в Україні — що обговорювали

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілися з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Вони обговорили співпрацю обох країн.

Зустріч Буданова та посла Японії

ГУР повідомляє, що Японія ― один із найбільш надійних та послідовних партнерів України у боротьбі з терористичною Росією.

Продовжуємо діалог, ділимось досвідом, обговорюємо цікаві ідеї, зміцнюємо партнерство заради руху до справедливого світу та звільнення усіх наших земель від російських окупантів. Поширити

Нагадаємо, що це не перша подібна зустріч. 19 серпня 2023 року Буданов та Джапарова обговорили з Кунінорі питання щодо посилення україно-японського співробітництва та обмінялися думками щодо поточної ситуації в світі.

Також така зустріч відбулася 2 червня 2023 року.

Допомога Японії Україні

У серпні прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, виступаючи онлайн на саміті Міжнародної Кримської платформи, сказав, що його країна надасть Україні допомогу на суму до 7 мільярдів доларів.

Кішіда додав, що Японія скористається своїм досвідом і знаннями в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги.

Від початку російського вторгнення в Україну, Японія запровадила санкції проти РФ та передала Україні бронежилети, каски, намети, генератори, зимовий одяг, ковдри, медичне обладнання, автомобілі.

Також Японія надавала кошти держбюджету України через механізм Цільового фонду Світового банку.