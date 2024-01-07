Япония выделила 37 млн долл на системы обнаружения дронов для Украины

Япония выделяет для помощи Украине 37 млн. долларов. Их направят на закупку систем для обнаружения дронов.
Что известно о новой помощи Японии Украине
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикаву на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отметила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии. Поэтому ее страна поможет помочь закупить системы для выявления беспилотников.
Кроме того, чтобы помочь украинцам пережить зиму, Япония предоставила 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов. Глава МИД Япония сегодня официально передаст это оборудование.
Также министр выразила идею поддержать украинские образования, здравоохранение, строительство приютов для женщин и детей.
Помощь от Японии
7 января стало известно, что в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. В Украине она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу и Ирпень. Отметим, что общий брифинг министров проходил в укрытии, поскольку в тот момент в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Напомним, в конце декабря государственный бюджет нашей страны получил около 950 млн. долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.
Также 7 декабря 2023 премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о готовности его страны выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов. Денежные средства будут направлены на восстановление страны от последствий российской агрессии.
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