Япония выделила 37 млн долл на системы обнаружения дронов для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Япония выделила 37 млн долл на системы обнаружения дронов для Украины

МИД Украины
Япония
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Япония выделяет для помощи Украине 37 млн. долларов. Их направят на закупку систем для обнаружения дронов.

Что известно о новой помощи Японии Украине

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикаву на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отметила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии. Поэтому ее страна поможет помочь закупить системы для выявления беспилотников.

Япония активно продвигает поддержку Украины, в рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн. долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов, - заявила Йоко Камикава.

Кроме того, чтобы помочь украинцам пережить зиму, Япония предоставила 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов. Глава МИД Япония сегодня официально передаст это оборудование.

Также министр выразила идею поддержать украинские образования, здравоохранение, строительство приютов для женщин и детей.

Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки России на разные районы, включая Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужества украинского народа, так долго обороняющегося против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир, - сказала министр.

Помощь от Японии

7 января стало известно, что в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. В Украине она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу и Ирпень. Отметим, что общий брифинг министров проходил в укрытии, поскольку в тот момент в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в конце декабря государственный бюджет нашей страны получил около 950 млн. долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

Также 7 декабря 2023 премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о готовности его страны выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов. Денежные средства будут направлены на восстановление страны от последствий российской агрессии.

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