Якою може бути реакція Путіна на знищення Кримського мосту — думка Буданова

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну буде дуже болісно дізнатись про знищення українськими військовими незаконно побудованого РФ Кримського мосту.
Як може відреагувати Путін на знищення Кримського мосту
Зокрема, очільник ГУР висловив сподівання, що незаконно побудований російськими окупантами Кримський міст буде остаточно зруйнований Україною вже у цьому році.
Глава ГУР заявив, що сподівається на знищення мосту вже у цьому році.
Також керівник військової розвідки оцінив вірогідну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на такий розвиток події.
Зокрема відповів на питання, чи готовий очільник Кремля змиритися з втратою Керченського моста, і чи не вирішить застосувати ядерне озброєння.
Також він закликав "не драматизувати ситуацію".
Україна зосереджується на виробництві далекобійних дронів
Як зазначив президент Володимир Зеленський, збільшення виробництва далекобійних дронів є одним з пріоритетних завдань України на цей рік.
Зеленський підкреслив, що в Україні збільшується виробництво далекобійної зброї та триває освоєння нових зразків озброєнь.
Зеленський подякував усім працівникам оборонно-промислового комплексу, які забезпечують українську силу.
Окремо міністр доповів йому про виробництво далекобійних дронів, що є одним із ключових завдань для ОПК.
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