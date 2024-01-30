Якою може бути реакція Путіна на знищення Кримського мосту — думка Буданова

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну буде дуже болісно дізнатись про знищення українськими військовими незаконно побудованого РФ Кримського мосту.

Як може відреагувати Путін на знищення Кримського мосту

Зокрема, очільник ГУР висловив сподівання, що незаконно побудований російськими окупантами Кримський міст буде остаточно зруйнований Україною вже у цьому році.

Палати йому немає чому, він має закінчити своє існування, - підкреслив Буданов. Поширити

Глава ГУР заявив, що сподівається на знищення мосту вже у цьому році.

Також керівник військової розвідки оцінив вірогідну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на такий розвиток події.

Зокрема відповів на питання, чи готовий очільник Кремля змиритися з втратою Керченського моста, і чи не вирішить застосувати ядерне озброєння.

Та кого цікавить, чи готовий він, чи не готовий. Є об'єктивна реальність. Ви думаєте, що якщо б його запитали 24 лютого 2022 року, чи готовий він воювати кілька років, то він би сказав "та ну, ви що". Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, стаються для обох сторін, - пояснює Буданов. Поширити

Також він закликав "не драматизувати ситуацію".

Те, що це буде болісно, - ймовірно. Сказати, що його схопить "припадок", - це не правда, - зазначив Буданов. Поширити

Україна зосереджується на виробництві далекобійних дронів

Як зазначив президент Володимир Зеленський, збільшення виробництва далекобійних дронів є одним з пріоритетних завдань України на цей рік.

Сьогодні ж провів нараду з Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів про результати роботи з виробництва дронів і боєприпасів, - зазначив глава держави. Поширити

Зеленський підкреслив, що в Україні збільшується виробництво далекобійної зброї та триває освоєння нових зразків озброєнь.

Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки - це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Тому що в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи, - зазначив президент. Поширити

Зеленський подякував усім працівникам оборонно-промислового комплексу, які забезпечують українську силу.

Окремо міністр доповів йому про виробництво далекобійних дронів, що є одним із ключових завдань для ОПК.