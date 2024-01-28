Буданов уперше відреагував на падіння російського Іл-76

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував падіння російського військово-транспортного Іл-76 над Бєлгородською областю. За словами шефа розвідки, нова брехня Росії його не здивувала.

Падіння Іл-76. Що про це каже Буданов

Як іронічно зазначив шеф української розвідки, позиція країни-агресорки для нього зрозуміла ― у всьому звинувачувати Україну.

Попри це, залишається чимало незрозумілих для такої позиції факторів.

За словами Кирила Буданова, доволі дивно, що росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну.

Але навіть цього немає. Життя наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, не має бути в небезпеці і тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться. А що сталось з цим епізодом? З часом ми дізнаємось, - пообіцяв Кирило Буданов. Поширити

Хто насправді повинен був летіти в Іл-76

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.

Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.