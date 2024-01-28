Буданов уперше відреагував на падіння російського Іл-76
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов уперше відреагував на падіння російського Іл-76

Кирило Буданов
Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував падіння російського військово-транспортного Іл-76 над Бєлгородською областю. За словами шефа розвідки, нова брехня Росії його не здивувала.

Падіння Іл-76. Що про це каже Буданов

Як іронічно зазначив шеф української розвідки, позиція країни-агресорки для нього зрозуміла ― у всьому звинувачувати Україну.

Попри це, залишається чимало незрозумілих для такої позиції факторів.

За словами Кирила Буданова, доволі дивно, що росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну.

Але навіть цього немає. Життя наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, не має бути в небезпеці і тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться. А що сталось з цим епізодом? З часом ми дізнаємось, - пообіцяв Кирило Буданов.

Хто насправді повинен був летіти в Іл-76

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.

Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.

На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування, — додав представник ГУР.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що не так із версією РФ про авіакатастрофу Іл-76 — пояснення Повітряних сил
Авіакатастрофа Іл-76
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР вказали на загадкові обставини авіатрощі Іл-76
Авіакатастрофа Іл-76
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Падіння Іл-76. Подоляк озвучив мету російських інфоманіпуляцій
Іл-76

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим