Буданов уперше відреагував на падіння російського Іл-76

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував падіння російського військово-транспортного Іл-76 над Бєлгородською областю. За словами шефа розвідки, нова брехня Росії його не здивувала.
Падіння Іл-76. Що про це каже Буданов
Як іронічно зазначив шеф української розвідки, позиція країни-агресорки для нього зрозуміла ― у всьому звинувачувати Україну.
Попри це, залишається чимало незрозумілих для такої позиції факторів.
За словами Кирила Буданова, доволі дивно, що росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну.
Хто насправді повинен був летіти в Іл-76
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.
Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.
За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.
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