За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, незалежно від причин авіакатастрофи російського військового транспортного-літака Іл-76 в районі Бєлгорода, в результати падіння від нього нічого не повинно було залишитись.
Як РФ використовує авіакатастрофу Іл-76 проти України
Ігнат цитує керівника Повітряних сил Миколу Олещука, за словами якого ключовим завданням Росії навколо авіакатастрофи Іл-76 є спроба дескредитації України із метою домогтись зменшення міжнародної підтримки.
Скільки ще Іл-76 має окупаційна армія РФ
Ігнат також додав що у Росії є близько сотні військово-транспортних літаків Іл-76.
За його словами, всім відомо, що для росіян "життя пілотів і один чи два літаки не є якоюсь серйозною втратою в їх нелюдському кривавому режимі".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-