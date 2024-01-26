За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, незалежно від причин авіакатастрофи російського військового транспортного-літака Іл-76 в районі Бєлгорода, в результати падіння від нього нічого не повинно було залишитись.

Як РФ використовує авіакатастрофу Іл-76 проти України

Ігнат цитує керівника Повітряних сил Миколу Олещука, за словами якого ключовим завданням Росії навколо авіакатастрофи Іл-76 є спроба дескредитації України із метою домогтись зменшення міжнародної підтримки.

Щоб там не сталося. Літак коли падає, будь-яке падіння літака призводить от до такої руйнації. Летить величезна груда металу, елементи літака і стається вибух. Від літака фактично після такого падіння нічого не залишається, щоб не призвело до цього падіння, - пояснює Ігнат. Поширити

Скільки ще Іл-76 має окупаційна армія РФ

Ігнат також додав що у Росії є близько сотні військово-транспортних літаків Іл-76.

В нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі й військового характеру, й інші. Росія має близько сотні таких літаків, - наголошує речник командування Повітряних сил. Поширити

За його словами, всім відомо, що для росіян "життя пілотів і один чи два літаки не є якоюсь серйозною втратою в їх нелюдському кривавому режимі".