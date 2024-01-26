РФ проти міжнародного розслідування авіакатастрофи Іл-76 — ГУР

Представники країни-агресорки РФ виступають проти створення міжнародної комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака Іл-76 в районі Бєлгорода вранці, 24 січня.
Чому РФ виступає проти міжнародного розслідування авіакатастрофи Іл-76
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, вимога щодо створення міжнародної комісії з розслідування обставин авіатрощі Іл-76 є логічною та обгрунтованою.
Представник ГУР пояснив, що конкретно з’ясувати причини падіння літака можна завдяки вивченню уламків, записів “чорних скриньок” та після обстеження місця авіакатастрофи.
Що кажуть у США
Речник Держдепу США Ведант Патель зазначив, що Вашингтон взаємодіє з Києвом у рамках розслідування обставин авіакатастрофи російського Іл-76 в районі Бєлгорода.
Представник Держдепу нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав до міжнародного розслідування обставин цієї авіакатастрофи.
Що відомо про падіння Іл-76
У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали “хамським” коментар речника кремлівського диктатора Дмитра Пєскова щодо готовності до розслідування обставин авіакатастрофи Іл-76 в районі Бєлгорода виключно з позиції “злочинних дій” України.
За словами представника ГУР Андрія Юсова, загалом мова йде про російський військово-транспортний літак, який не повинен залучатись до проведення операцій з обміну військовополоненими.
Юсов зазначив, що Росія постійно цинічно маніпулює темою військовополонених і використовує її як предмет тиску на Україну і для дестабілізації ситуації в Україні.
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