Представники країни-агресорки РФ виступають проти створення міжнародної комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака Іл-76 в районі Бєлгорода вранці, 24 січня.

Чому РФ виступає проти міжнародного розслідування авіакатастрофи Іл-76

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, вимога щодо створення міжнародної комісії з розслідування обставин авіатрощі Іл-76 є логічною та обгрунтованою.

Представник ГУР пояснив, що конкретно з’ясувати причини падіння літака можна завдяки вивченню уламків, записів “чорних скриньок” та після обстеження місця авіакатастрофи.

Ну наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії, - зазначає Юсов. Поширити

Що кажуть у США

Речник Держдепу США Ведант Патель зазначив, що Вашингтон взаємодіє з Києвом у рамках розслідування обставин авіакатастрофи російського Іл-76 в районі Бєлгорода.

Представник Держдепу нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав до міжнародного розслідування обставин цієї авіакатастрофи.

Проблема полягає в тому, що з огляду на те, що відбувається в Росії, неймовірно складно перевірити, що саме сталося. Як ви знаєте, Росія не допускає свободи преси та незалежних репортажів, тому її твердження з цього приводу важко підтвердити, - підкреслив Патель. Поширити

Що відомо про падіння Іл-76

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали “хамським” коментар речника кремлівського диктатора Дмитра Пєскова щодо готовності до розслідування обставин авіакатастрофи Іл-76 в районі Бєлгорода виключно з позиції “злочинних дій” України.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, загалом мова йде про російський військово-транспортний літак, який не повинен залучатись до проведення операцій з обміну військовополоненими.

Юсов зазначив, що Росія постійно цинічно маніпулює темою військовополонених і використовує її як предмет тиску на Україну і для дестабілізації ситуації в Україні.