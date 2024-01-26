РФ против международного расследования авиакатастрофы Ил-76 — ГУР

Представители страны-агрессорки РФ выступают против создания международной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ил-76 в районе Белгорода утром, 24 января.
Почему РФ выступает против международного расследования авиакатастрофы Ил-76
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, требование о создании международной комиссии по расследованию обстоятельств авиатрощи Ил-76 является логичным и обоснованным.
Представитель ГУР пояснил, что выяснить причины падения самолета можно благодаря изучению обломков, записей "черных ящиков" и после обследования места авиакатастрофы.
Что говорят в США
Представитель Госдепа США Ведант Патель отметил, что Вашингтон взаимодействует с Киевом в рамках расследования обстоятельств авиакатастрофы российского Ил-76 в районе Белгорода.
Представитель Госдепа напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к международному расследованию обстоятельств этой авиакатастрофы.
Что известно о падении Ил-76
В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали "хамским" комментарий спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о готовности к расследованию обстоятельств авиакатастрофы Ил-76 в районе Белгорода исключительно с позиции "преступных действий" Украины.
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, речь в целом идет о российском военно-транспортном самолете, который не должен привлекаться к проведению операций по обмену военнопленными.
Юсов отметил, что Россия постоянно цинично манипулирует темой военнопленных и использует ее как предмет давления на Украину и дестабилизацию ситуации в Украине.
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