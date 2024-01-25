Лубинец разоблачил ложь РФ по поводу "списков" пленных в авиакатастрофе Ил-76

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в заявленных российскими пропагандистами якобы "списках" украинских пленных на борту Ил-76, разбившегося в районе Белгорода утром 24 января, были лица, которых уже обменяли до этого.

Лубинец разоблачил дешевую ложь кремлевской пропаганды

По его словам, в заявленном кремлевскими пропагандистами списке военнопленных, якобы находившихся на борту самолета Ил-76, есть разногласия.

Да, мы нашли в списке граждан Украины, которые ранее уже обменивались, - подчеркнул украинский омбудсмен. Поделиться

Речь идет о якобы "список пленных" с именами 65 человек, которые накануне обнародовала кремлевская пропаганда, в частности Маргарита Симонян, и которых якобы страна-агрессор готовила на обмен с Украиной.

В обнародованном 25 января отчете Института изучения войны говорилось, что по крайней мере одного человека из списка уже обменяли во время обмена 3 января текущего года.

По словам аналитиков, российская пропаганда воспользовалась катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Что говорят в ГУР по заявлениям россиян по Ил-76

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, заявление России об использовании аэродрома в Белгороде в так называемых гуманитарных целях, в то время как небо там закрыто для гражданской авиации, звучит очень странно.

Выводы сейчас представлять рано, но сценарии могли быть совершенно разные. Вообще, когда мы говорим о Белгороде, то использование этого аэродрома в так называемых гуманитарных целях, о которых они говорят, очень странно звучит. Напомним, что для гражданской авиации небо там закрыто. Относительно того, что там происходит, это рядом с линией фронта, поэтому эта территория фактически находится в режиме боевых действий. И Белгородщина сегодня, рядом с Москвой и Крымом, есть в топе по насыщенности российскими средствами ПВО и ПРО, а также активно используемыми расчетами ПЗРК, - отмечает представитель ГУР. Поделиться

Он напомнил, что россияне неоднократно сбивали свои самолеты. Также в тот день и Украина, и Россия использовали свои беспилотники.

Над Белгородом работали украинские разведывательные БПЛА, а россияне запускали дроны-камикадзе.

Если отталкиваться от российской информации по количеству людей на борту Ил-76, то самолет был загружен на 1/3. А что тогда там было? Учитывая, что самолет уже осуществлял опрокидывание ракет, в частности для С-300 и С-400, вполне мог быть и такой груз. Собственно, информация о количестве охранников на борту, она вообще не выдерживает никакой критики. Представить себе, что московские захватчики только троих охранников поставили на борт, где находятся 65 украинских защитников, это было бы очень наивно с нашей стороны. Поэтому все это требует максимально полного доступа, а это можно сделать только в формате международного расследования, - подчеркнул Юсов. Поделиться

Он уверен, что Украина и Россия выводам друг друга сейчас не будут доверять, соответственно, нужно привлекать третью сторону.

По его словам, Украина готова максимально открыто для такого расследования, а со стороны России такой готовности не наблюдается.