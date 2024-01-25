Лубинец разоблачил ложь РФ по поводу "списков" пленных в авиакатастрофе Ил-76

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в заявленных российскими пропагандистами якобы "списках" украинских пленных на борту Ил-76, разбившегося в районе Белгорода утром 24 января, были лица, которых уже обменяли до этого.
Лубинец разоблачил дешевую ложь кремлевской пропаганды
По его словам, в заявленном кремлевскими пропагандистами списке военнопленных, якобы находившихся на борту самолета Ил-76, есть разногласия.
Речь идет о якобы "список пленных" с именами 65 человек, которые накануне обнародовала кремлевская пропаганда, в частности Маргарита Симонян, и которых якобы страна-агрессор готовила на обмен с Украиной.
В обнародованном 25 января отчете Института изучения войны говорилось, что по крайней мере одного человека из списка уже обменяли во время обмена 3 января текущего года.
По словам аналитиков, российская пропаганда воспользовалась катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине.
Что говорят в ГУР по заявлениям россиян по Ил-76
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, заявление России об использовании аэродрома в Белгороде в так называемых гуманитарных целях, в то время как небо там закрыто для гражданской авиации, звучит очень странно.
Он напомнил, что россияне неоднократно сбивали свои самолеты. Также в тот день и Украина, и Россия использовали свои беспилотники.
Над Белгородом работали украинские разведывательные БПЛА, а россияне запускали дроны-камикадзе.
Он уверен, что Украина и Россия выводам друг друга сейчас не будут доверять, соответственно, нужно привлекать третью сторону.
По его словам, Украина готова максимально открыто для такого расследования, а со стороны России такой готовности не наблюдается.
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