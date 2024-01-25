Остановится ли обмен пленными после падения Ил-76 — объяснение ГУР

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов ответил, как катастрофа российского Ил-76 может повлиять на процесс обмена пленными. По его словам, все будет зависеть от решения властей РФ.
Что будет с обменом пленными после падения Ил-76
Андрей Юсов напомнил о том, что 24 января, когда и произошла авиакатастрофа в Белгородской области, должен был состояться 50-й обмен пленными между Украиной и РФ.
Как отметил представитель ГУР, официальный Киев заинтересован и будет настаивать на продолжении этого процесса.
Однако, что важно понимать, страна-агрессорка снова начала активно играть в свои информационные пропагандистские игры.
По словам Андрея Юсова, украинские власти будут продолжать работать над тем, чтобы такие обмены продолжались. Но в этом процессе должны участвовать обе стороны.
Что также важно понимать, по Женевской конвенции обмены пленными проходят после окончания боевых действий, однако официальному Киеву удается возвращать пленных во время активной фазы войны.
Катастрофа Ил-76. В ГУР озвучили новые подробности
Украинские разведчики обратили внимание на то, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел.
Кроме того, команде ГУР удалось узнать, что в местный морг в Белгороде накануне привезли всего лишь 5 трупов.
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