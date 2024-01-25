Остановится ли обмен пленными после падения Ил-76 — объяснение ГУР

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов ответил, как катастрофа российского Ил-76 может повлиять на процесс обмена пленными. По его словам, все будет зависеть от решения властей РФ.

Что будет с обменом пленными после падения Ил-76

Андрей Юсов напомнил о том, что 24 января, когда и произошла авиакатастрофа в Белгородской области, должен был состояться 50-й обмен пленными между Украиной и РФ.

Как отметил представитель ГУР, официальный Киев заинтересован и будет настаивать на продолжении этого процесса.

Однако, что важно понимать, страна-агрессорка снова начала активно играть в свои информационные пропагандистские игры.

По словам Андрея Юсова, украинские власти будут продолжать работать над тем, чтобы такие обмены продолжались. Но в этом процессе должны участвовать обе стороны.

Украина заинтересована в том, чтобы возвращать своих защитников, мы можем дальше отдавать пленных россиян. Однако для этого Россия должна не играть в информационные пропагандистские игры, а работать над выполнением международного гуманитарного права, - подчеркнул Юсов. Поделиться

Что также важно понимать, по Женевской конвенции обмены пленными проходят после окончания боевых действий, однако официальному Киеву удается возвращать пленных во время активной фазы войны.

Катастрофа Ил-76. В ГУР озвучили новые подробности

Украинские разведчики обратили внимание на то, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел.

Кроме того, команде ГУР удалось узнать, что в местный морг в Белгороде накануне привезли всего лишь 5 трупов.