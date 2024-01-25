Не видели никаких признаков пребывания в Ил-76 такого количества людей — Лубинец

Уполномоченный Верховной рады Дмитрий отметил, что нет никаких признаков, указывающих, что на борту упавшего под Белгородом самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в РФ.
Лубинец прокомментировал падение Ил-76 в РФ
Комментируя ситуацию с самолетом и заявлениями РФ о пребывании в нем украинских военнопленных, Лубинец пояснил, что юридически, что согласно Женевской конвенции, всю ответственность за жизнь и здоровье военнопленных несет держащая их в плену страна.
При этом Лубинец сказал, что он не может утвердительно сказать, что в самолете действительно были военнопленные.
Лубинец предположил, что Россия заранее запланировала информационную кампанию против Украины.
Говоря о международном расследовании, омбудсман сказал, что Украина со своей стороны будет делать все, чтобы оно произошло. При этом он сомневается, что РФ допустит экспертов и передаст материалы на анализ.
Он добавил, что, по его мнению, россияне не отказались от использования темы военнопленных против Украины и будут запускать новые кампании.
Омбудсмен добавил, что поддерживает позицию президента Владимира Зеленского по международному расследованию.
Падение Ил-76: что известно
24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых увозили на обмен. В Минобороны Украины Общественному не подтвердили, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.
Сегодня стало известно, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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