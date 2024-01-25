Не видели никаких признаков пребывания в Ил-76 такого количества людей — Лубинец

Уполномоченный Верховной рады Дмитрий отметил, что нет никаких признаков, указывающих, что на борту упавшего под Белгородом самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в РФ.

Лубинец прокомментировал падение Ил-76 в РФ

Комментируя ситуацию с самолетом и заявлениями РФ о пребывании в нем украинских военнопленных, Лубинец пояснил, что юридически, что согласно Женевской конвенции, всю ответственность за жизнь и здоровье военнопленных несет держащая их в плену страна.

Следовательно, это РФ. К моменту, когда военнопленные через процесс обмена возвращаются в свою Родину, к тому времени вся ответственность лежит на стороне содержания. В нашем случае даже если планировался обмен, Россия должна была сообщить МКХЧ, что она будет транспортировать военнопленных. И таким образом производится юридическая работа, чтобы обеспечить достойные условия транспортировки, а также безопасность во время этого логистического маршрута, — сказал Лубинец. Поделиться

При этом Лубинец сказал, что он не может утвердительно сказать, что в самолете действительно были военнопленные.

Опять же, после анализа фото, видео, что мы увидели, если бы там были тела, но я не являюсь экспертом, но если бы там были хоть фото и видео, на которых бы были наши военнопленные, они это бы уже выложили. Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей, — сказал Лубинец. Поделиться

Лубинец предположил, что Россия заранее запланировала информационную кампанию против Украины.

Меня очень сильно удивили столь быстрые реакции со стороны России. Сразу возникли параллельные ассоциации со случаем в Оленовке — быстрая информреакция, такая же попытка обратиться к нашим стратегическим партнерам, таким образом дискредитировать военную помощь нашему государству. У меня дежавю, мы уже проходили, — сказал омбудсман. Поделиться

Говоря о международном расследовании, омбудсман сказал, что Украина со своей стороны будет делать все, чтобы оно произошло. При этом он сомневается, что РФ допустит экспертов и передаст материалы на анализ.

Будем обращаться, предлагать несколько вариантов, привлечь экспертов, в том числе международных и украинских. Но я убежден, что как и в случае в Оленовке, россияне будут делать громогласные заявления, но никого не допустят, не передадут никаких материалов на анализ и будут просто обвинять Украину, что мы вроде бы что-то нарушили, — сказал Лубинец. Поделиться

Он добавил, что, по его мнению, россияне не отказались от использования темы военнопленных против Украины и будут запускать новые кампании.

Омбудсмен добавил, что поддерживает позицию президента Владимира Зеленского по международному расследованию.

Мы требуем прозрачного международного расследования. Сегодня я направлю письма ООН, Красному кресту. Мы уже готовим их. Но поверьте, что юридически четкая реакция со стороны Украины покажет, что мы не нарушаем Женевские конвенции и достойно обращаемся как с военнопленными, так и со всеми находящимися на территории нашего государства гражданами, даже если это россияне, пришедшие оккупировать нашу территорию, — подчеркнул Лубинец. Поделиться

Падение Ил-76: что известно

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых увозили на обмен. В Минобороны Украины Общественному не подтвердили, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

Сегодня стало известно, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).