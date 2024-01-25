СБУ начала расследование по падению Ил-76 в Белгородской области

СБУ будет расследовать падение Ил-76

Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Отмечается, что спецслужба проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Падение Ил-76: что известно

Днем 24 января в Белгородской области разбился военный самолет Ил-76. Минобороны РФ заявили, что самолет якобы выполнял рейс с военного аэродрома Чкаловский (Московская область) в Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена.

По утверждению российского Минобороны, был зафиксирован "пуск двух украинских ракет", а в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту: 65 украинских военнопленных, 3 сопровождавших их российских военнослужащих и 6 членов экипажа.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала списки украинских военнопленных, якобы находившихся на борту разбившегося 24 января Ил-76.

ГУР подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но у ведомства нет данных, находились ли украинские пленные на борту. Там отметили, что Украина не проинформирована о необходимости обеспечить безопасность полета, что может свидетельствовать об умышленном создании Россией угрозы жизни и безопасности военнопленных.

В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев, в то время как интенсивность обстрелов из РФ возросла в связи с ростом количества военно-транспортных самолетов в Белгороде.

Россия хочет провести срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы в Белгородской области РФ российского военно-транспортного самолета Ил-76, в котором, по утверждению российской стороны, увозили военнопленных украинцев на обмен.

Журналистам проекта "Схемы" удалось узнать список членов экипажа российского самолета, их имена и должности, подтверждающие родственники погибших.

Подтверждена смерть трех из шести членов экипажа, которые могли находиться на борту самолета.

Это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман корабля Алексей Высокин, 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.