В Генштабе впервые прокомментировали падение Ил-76 под Белгородом

В Генштабе ВСУ на фоне падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом обещают и дальше принимать меры по контролю над воздушным пространством в районе границы Белгородской и Харьковской областей.
Почему именно Россия причастна к падению Ил-76
В Генштабе отмечают, что будут и дальше осуществлять контроль над воздушным пространством с целью уменьшить ракетную угрозу со стороны авиации страны-агрессорки РФ.
В частности, украинские военные продолжат детально отслеживать точки запусков ракет и логистику поставок российских оккупантов.
Отмечается, что это особенно касается перемещений вражеской военно-транспортной авиации.
С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.
Кроме того, в Генштабе напомнили, что только за последнюю неделю со стороны Белгорода по Харькову и области было нанесено 19 ракетных ударов.
Что известно о падении самолета Ил-76
Сегодня в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.
По информации украинских спецслужб, самолет перевозил партию ракет для ЗРК С-300.
При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбыте самолета.
В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки в официальные заявления.
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