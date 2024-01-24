Синхронная работа пропаганды РФ по аварии Ил-76 имеет признаки спланированной спецоперации — эксперт

Ситуация с произошедшей 24 января катастрофой российского самолета ИЛ-76 – уравнение со многими неизвестными. Однако ясно одно: работа пропаганды РФ максимально синхронна, по заранее сделанным заготовкам, и имеет много признаков тщательно спланированной спецоперации спецслужб страны-агрессора.

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Аналитик Юрий Гончаренко заметил в различных сообщениях СМИ РФ по поводу падения Ил-76 признаки спланированной информационной спецоперации.

Об этом Гончаренко сообщил в Facebook.

Первые сообщения из Белгородской области, еще в 10:00, касались объявления воздушной тревоги в Белгороде. Понятно, что оглашение воздушной тревоги для населения нехарактерно в случаях работы враждебного ПВО по воздушным целям, – пишет аналитик. Поделиться

По его словам, почти сразу в белгородских Telegram каналах начали появляться сообщения о якобы наличии «украинского беспилотника самолетного типа» в небе над Белгородом. Уже через несколько минут в местных чатах сообщили о срабатывании российского ПВО, а также следы взрыва ракет.

Z-блоггеры бодро и оперативно отрапортовали о «прекращении террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам Российской Федерации» и «уничтожении беспилотника над Белгородской областью», – сообщает Гончаренко. Поделиться

И сразу после этого сетью распространилось известное видео с падением Ил-76, которое выставило Минобороны РФ.

Примечательно, что многие россияне в своих комментариях сразу логично предположили, мол «неужели мы снова сбили свой самолет?». Излишне говорить, что на сегодняшний день ни сообщений о воздушной тревоге на Белгородщине, ни информации о «сбитом украинском БПЛА» на российских пабликах уже нет: посты либо удалены, либо изменены, – заметил аналитик Поделиться

Настоящим подарком, как считает Гончаренко, для российской пропаганды стали некоторые украинские СМИ, которые со ссылкой на неназванные источники заявили о якобы сбитии Ил-76 украинскими Силами обороны.

Однако возникает вопрос: чем мог быть сбит российский Ил в этой местности, кроме российского ПВО? Подобную дальность поражения имеет разве что Петриот. Однако если бы эта система присутствовала на этом участке фронта, мы чуть ли не каждый вечер наблюдали сбитие российских «сушек», которые регулярно терроризируют пограничье Сумщины и Харьковщины, – резюмирует Гончаренко. Поделиться

Однако аналитику кажется крайне нелогичной ситуация, при которой украинские ВС игнорируют вражеские истребители и бомбардировщики, однако сбивают транспортник именно в день планируемого обмена военнопленными и именно вблизи места, где обмен должен был состояться.

Но российский «шакалий экспресс» уже разогнался: «украинцы убили украинцев американскими ракетами, террористы-бандеровцы» и все в этом духе. По тому же лекалу российская пропаганда работала и в случае теракта в Оленовке, и после крушения MH17. Поделиться

Особого привкуса всей ситуации добавляет то, что на борт Ил-76 в последний момент не поднялись представители переговорной группы Минобороны РФ генерал Егоров и депутат госдумы Шамсаил Саралиев. Что они знали, что так внезапно изменили свои планы? – задается вопросом Гончаренко. Поделиться

Вся эта ситуация – уравнение со многими неизвестными, уверен обозреватель, которое нам еще предстоит решить. Одно ясно точно: очень синхронная работа российской пропаганды, разумеется по заблаговременно сделанным заготовкам фактически исключает «неожиданность» действия для россиян, а имеет все более и все же тщательно спланированной спецоперации.

Падение самолета Ил-76: что известно

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию со ссылкой на Минобороны РФ о том, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета.

В то же время, там заявили, что на борту якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что профильные структуры Украины собирают информацию и анализируют падение самолета.

Украинские СМИ сообщали, что на борту, вероятно, были ракеты в комплексы С-300.

Официальных заявлений украинских властей на этот счет пока не было.