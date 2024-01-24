Синхронная работа пропаганды РФ по аварии Ил-76 имеет признаки спланированной спецоперации — эксперт

Ситуация с произошедшей 24 января катастрофой российского самолета ИЛ-76 – уравнение со многими неизвестными. Однако ясно одно: работа пропаганды РФ максимально синхронна, по заранее сделанным заготовкам, и имеет много признаков тщательно спланированной спецоперации спецслужб страны-агрессора.
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Аналитик Юрий Гончаренко заметил в различных сообщениях СМИ РФ по поводу падения Ил-76 признаки спланированной информационной спецоперации.
Об этом Гончаренко сообщил в Facebook.
По его словам, почти сразу в белгородских Telegram каналах начали появляться сообщения о якобы наличии «украинского беспилотника самолетного типа» в небе над Белгородом. Уже через несколько минут в местных чатах сообщили о срабатывании российского ПВО, а также следы взрыва ракет.
И сразу после этого сетью распространилось известное видео с падением Ил-76, которое выставило Минобороны РФ.
Настоящим подарком, как считает Гончаренко, для российской пропаганды стали некоторые украинские СМИ, которые со ссылкой на неназванные источники заявили о якобы сбитии Ил-76 украинскими Силами обороны.
Однако аналитику кажется крайне нелогичной ситуация, при которой украинские ВС игнорируют вражеские истребители и бомбардировщики, однако сбивают транспортник именно в день планируемого обмена военнопленными и именно вблизи места, где обмен должен был состояться.
Вся эта ситуация – уравнение со многими неизвестными, уверен обозреватель, которое нам еще предстоит решить. Одно ясно точно: очень синхронная работа российской пропаганды, разумеется по заблаговременно сделанным заготовкам фактически исключает «неожиданность» действия для россиян, а имеет все более и все же тщательно спланированной спецоперации.
Падение самолета Ил-76: что известно
Российские пропагандистские СМИ распространили информацию со ссылкой на Минобороны РФ о том, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета.
В то же время, там заявили, что на борту якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что профильные структуры Украины собирают информацию и анализируют падение самолета.
Украинские СМИ сообщали, что на борту, вероятно, были ракеты в комплексы С-300.
Официальных заявлений украинских властей на этот счет пока не было.
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