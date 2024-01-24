24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Это подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

24 января готовился обмен пленными

Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит, — сказал Юсов. Поделиться

По его словам, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавший в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Падение самолета Ил-76: что известно

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию со ссылкой на Минобороны РФ о том, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета.

В то же время, там заявили, что на борту якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что профильные структуры Украины собирают информацию и анализируют падение самолета.

Украинские СМИ сообщали, что на борту, вероятно, были ракеты в комплексы С-300.

Официальных сообщений украинских властей на этот счет пока не было.