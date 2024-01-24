24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Це підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

24 січня готувався обмін полоненими

Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається, — сказав Юсов. Поширити

За його словами, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Падіння літака Іл-76: що відомо

Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію з посиланням на Міноборони РФ про те, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області під час планового польоту.

Водночас там заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що профільні структури України наразі збирають інформацію та аналізують падіння літака.

Українські ЗМІ повідомляли, що на борту, ймовірно, були ракети до комплексів С-300.

Офіційних повідомлень української влади з цього приводу поки не було.