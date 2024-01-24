24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Це підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
24 січня готувався обмін полоненими
За його словами, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.
Падіння літака Іл-76: що відомо
Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію з посиланням на Міноборони РФ про те, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області під час планового польоту.
Водночас там заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що профільні структури України наразі збирають інформацію та аналізують падіння літака.
Українські ЗМІ повідомляли, що на борту, ймовірно, були ракети до комплексів С-300.
Офіційних повідомлень української влади з цього приводу поки не було.
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