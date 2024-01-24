Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) збирає та аналізує всю необхідну інформацію щодо падіння в РФ російського літака Іл-76. У РФ заявляють, що на ньому нібито були полонені українці.

Заява КШППВ щодо падіння Іл-76 в РФ

Координаційний штаб прокоментував оприлюднену у ворожих пропагандистських ресурсах інформацію про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.

Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. Поширити

Там закликали ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації до оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами.

Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. Поширити

Штаб просить відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Омбудсман Дмитро Лубінець також з'ясовує всі деталі події та аналізує отриману інформацію.

Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації. Поширити

Падіння Іл-76 в Бєлгородській області

Зранку 24 січня у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Губернатор області Гладков повідомив, що «сталася подія».

Російські Telegram-канали повідомляють, що у регіоні впав військовий літак Іл-76.

Російські Телеграм-канали і Міноборони РФ поширили заяву, що на борту літака нібито були українські військовополонені.

“Суспільне“ повідомляє, що у Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки «ще з’ясовують інформацію».

Офіційних коментарів від української влади поки не було.