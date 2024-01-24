Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШПОВ) собирает и анализирует всю необходимую информацию о падении в РФ российского самолета Ил-76. В РФ заявляют, что на нем якобы были плененные украинцы.

Заявление КШПОВ о падении Ил-76 в РФ

Координационный штаб прокомментировал обнародованную во вражеских пропагандистских ресурсах информацию о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, якобы перевозившего украинских военнопленных.

Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Поделиться

Там призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами.

Подчеркиваем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, целью которых является дестабилизация украинского общества. Поделиться

Штаб просит ответственно относиться к распространению чувствительной информации и использовать только официальные источники.

Омбудсман Дмитрий Лубинец также выясняет все детали происшествия и анализирует полученную информацию.

Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасающие методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации. Поделиться

Падение Ил-76 в Белгородской области

Утром 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Губернатор области Гладков сообщил, что «произошло событие».

Российские Telegram-каналы сообщают, что в регионе упал военный самолет Ил-76.

Российские Телеграмм-каналы и Минобороны РФ распространили заявление, что на борту самолета якобы находились украинские военнопленные.

Суспільне сообщает, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».

Официальных комментариев от украинских властей пока не было.