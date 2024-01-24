Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШПОВ) собирает и анализирует всю необходимую информацию о падении в РФ российского самолета Ил-76. В РФ заявляют, что на нем якобы были плененные украинцы.
Заявление КШПОВ о падении Ил-76 в РФ
Координационный штаб прокомментировал обнародованную во вражеских пропагандистских ресурсах информацию о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, якобы перевозившего украинских военнопленных.
Там призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами.
Штаб просит ответственно относиться к распространению чувствительной информации и использовать только официальные источники.
Омбудсман Дмитрий Лубинец также выясняет все детали происшествия и анализирует полученную информацию.
Падение Ил-76 в Белгородской области
Утром 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Губернатор области Гладков сообщил, что «произошло событие».
Российские Telegram-каналы сообщают, что в регионе упал военный самолет Ил-76.
Российские Телеграмм-каналы и Минобороны РФ распространили заявление, что на борту самолета якобы находились украинские военнопленные.
Суспільне сообщает, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».
Официальных комментариев от украинских властей пока не было.
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