Военный эксперт Александр Коваленко проанализировал первые фото с места падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.
Анализ места падения Ил-76 в Белгородской области
Коваленко обращает внимание на то, что на поле нет признаков разбросанных тел.
Эксперт подчеркивает, что вместе с экипажем это 74 человека на борту по версии россиян, но на поле не единого тела. Это значит, что на борту находились 6 членов экипажа, в кабине.
Также известно, что грузом на борту самолета были зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300.
Падение Ил-76 в Белгородской области
Утром 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Губернатор области Гладков сообщил, что «произошло событие».
Российские Telegram-каналы сообщают, что в регионе упал военный самолет Ил-76.
Суспільне сообщает, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».
Официальных заявлений украинской власти по крушению самолета нет.
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