Это детонация. Эксперт проанализировал падение самолета Ил-76 в Белгородской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Это детонация. Эксперт проанализировал падение самолета Ил-76 в Белгородской области

падение самолета Ил-76
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Военный эксперт Александр Коваленко проанализировал первые фото с места падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Анализ места падения Ил-76 в Белгородской области

Коваленко обращает внимание на то, что на поле нет признаков разбросанных тел.

Напомню, что МО РФ сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолет перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя пленных самолетами не перевозят! Тем более, по заявлению МО РФ, на 65 пленных было всего 3 сопровождающих!

Эксперт подчеркивает, что вместе с экипажем это 74 человека на борту по версии россиян, но на поле не единого тела. Это значит, что на борту находились 6 членов экипажа, в кабине.

Также известно, что грузом на борту самолета были зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300.

Эта версия подтверждается тем, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть после падения и удара о землю была и еще мощная детонация боекомплекта.

Падение Ил-76 в Белгородской области

Утром 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Губернатор области Гладков сообщил, что «произошло событие».

Российские Telegram-каналы сообщают, что в регионе упал военный самолет Ил-76.

Суспільне сообщает, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».

Официальных заявлений украинской власти по крушению самолета нет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ распространяют ложь о том, что сами атаковали свои же А-50 и Ил-22М
А-50
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали пилота российского Ил-22М во время атаки по самолету
Самолет
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76 — видео
Ил-76

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.