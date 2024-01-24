Анализ места падения Ил-76 в Белгородской области

Коваленко обращает внимание на то, что на поле нет признаков разбросанных тел.

Напомню, что МО РФ сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолет перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя пленных самолетами не перевозят! Тем более, по заявлению МО РФ, на 65 пленных было всего 3 сопровождающих! Поделиться

Эксперт подчеркивает, что вместе с экипажем это 74 человека на борту по версии россиян, но на поле не единого тела. Это значит, что на борту находились 6 членов экипажа, в кабине.

Также известно, что грузом на борту самолета были зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300.

Эта версия подтверждается тем, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть после падения и удара о землю была и еще мощная детонация боекомплекта. Поделиться

Падение Ил-76 в Белгородской области

Утром 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Губернатор области Гладков сообщил, что «произошло событие».

Российские Telegram-каналы сообщают, что в регионе упал военный самолет Ил-76.

Суспільне сообщает, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».

Официальных заявлений украинской власти по крушению самолета нет.