24 января в российской Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Губернатор области сообщил, что «произошло событие».

Падение самолета Ил-76 в РФ

Губернатор области Гладков в 10:48 заявил, что в Корочанском районе «произошло событие», на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в регионе упал военный самолет Ил-76. На борту предварительно находились 63 человека, все они погибли.

Обычно такой самолет используют для перевозки техники и десанта.

На видео присутствует ненормативная лексика.

"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Вооруженных силах пишет, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Минобороны России подтвердило авиакатастрофу Ил-76, заявляя, что там якобы было 65 украинских военнопленных.

“Суспільне“ сообщает, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».

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