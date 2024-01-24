24 січня у російській Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Губернатор області повідомив, що «сталася подія».
Падіння літака Іл-76 в РФ
Губернатор області Гладков о 10:48 заявив, що у Корочанському районі «сталася подія», на місці працюють слідча група та співробітники МНС.
Російські Telegram-канали повідомляють, що у регіоні впав військовий літак Іл-76. На борту попередньо було 63 людини, всі вони загинули.
Зазвичай такий літак використовують для перевезення техніки і десанту.
На відео присутня ненормативна лексика.
“Українська правда” з посиланням на власні джерела в Збройних силах пише, що "це їхня робота". Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
Міноборони Росії підтвердило авіакатастрофу Іл-76, заявляючи що там нібито було 65 українських військовополонених.
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