24 січня у російській Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Губернатор області повідомив, що «сталася подія».

Падіння літака Іл-76 в РФ

Губернатор області Гладков о 10:48 заявив, що у Корочанському районі «сталася подія», на місці працюють слідча група та співробітники МНС.

Російські Telegram-канали повідомляють, що у регіоні впав військовий літак Іл-76. На борту попередньо було 63 людини, всі вони загинули.

Зазвичай такий літак використовують для перевезення техніки і десанту.

На відео присутня ненормативна лексика.

“Українська правда” з посиланням на власні джерела в Збройних силах пише, що "це їхня робота". Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Міноборони Росії підтвердило авіакатастрофу Іл-76, заявляючи що там нібито було 65 українських військовополонених.

Новина доповнюється…