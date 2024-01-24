Військовий експерт Олександр Коваленко проаналізував перші фото з місця падіння російського літака Іл-76 в Белгородській області.
Аналіз місця падіння Іл-76 в Бєлгородській області
Коваленко звертає увагу на те, що на полі немає ознак розкиданих тіл.
Експерт підкреслює, що разом з екіпажем — це 74 особи на борту за версією росіян, але на полі не єдиного тіла. Це означає, що на борту було 6 членів екіпажу, у кабіні.
Також було відомо, що вантажем на борту літака були зенітні керовані ракети для ЗРК С-300.
Падіння Іл-76 в Белгородській області
Зранку 24 січня у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Губернатор області Гладков повідомив, що «сталася подія».
Російські Telegram-канали повідомляють, що у регіоні впав військовий літак Іл-76.
“Суспільне“ повідомляє, що у Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки «ще з’ясовують інформацію».
Офіційних заяв від української влади щодо падіння літака немає.
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