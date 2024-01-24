Аналіз місця падіння Іл-76 в Бєлгородській області

Коваленко звертає увагу на те, що на полі немає ознак розкиданих тіл.

Нагадаю, що МО РФ, відразу після падіння Іл-76 запустило фейк про те, що літак перевозив 65 українських полонених для обміну, хоча полонених літаками не перевозять! Тим більше, за заявою МО РФ, на 65 полонених було всього 3 супроводжуючих! Поширити

Експерт підкреслює, що разом з екіпажем — це 74 особи на борту за версією росіян, але на полі не єдиного тіла. Це означає, що на борту було 6 членів екіпажу, у кабіні.

Також було відомо, що вантажем на борту літака були зенітні керовані ракети для ЗРК С-300.

Цю версію підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю, тобто після падіння та удару об землю була і ще потужна детонація боєкомплекту. Поширити

Падіння Іл-76 в Белгородській області

Зранку 24 січня у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Губернатор області Гладков повідомив, що «сталася подія».

Російські Telegram-канали повідомляють, що у регіоні впав військовий літак Іл-76.

“Суспільне“ повідомляє, що у Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки «ще з’ясовують інформацію».

Офіційних заяв від української влади щодо падіння літака немає.