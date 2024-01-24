Метою заяв РФ щодо збиття Україною Іл-76 може бути зрив обміну полоненими — Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко висловлює припущення, що РФ, ймовірно, могла влаштувати провокацію, поширючи інформацію про українських полонених на борту Іл-76.

Чому РФ поширює інформацію про українських полонених на борту Іл-76

Міноборони РФ стверджує, що на борту літака Іл-76, що впав у Білгородській області зранку 24 січня, нібито перебували українські полонені.

Петро Андрющенко висловлює припущення, що РФ таким чином могла влаштувати провокацію та зірвати обмін полоненими.

Нема сумніву, що не один десяток наших військовополнених закатували насмерть росіяни. Якщо ви колись спілкувались з тими, хто повернувся додому - сумніву у вас не буде ані секунди. Тепер ніщо не заважатиме їм списками передати “вбитих в літаку”, насправді вбитих росіянами по тюрмах, наших Героїв. Та навіть розкидати частини тіл та самі тіла в зоні падіння літака, – зауважив Андрющенко. Поширити

Він зауважив, що росіяни можуть вкотре повторювати свій цинічний сценарій.

Просто тримайте це в голові, як можливий варіант розвитку подій. Нагадаю, що Драм театр вони не бомбардували, Пологовий будинок теж, а Маріуполь в принці був руїною до повномасштабного вторгнення. По версії росіян. Тому нелюдства та цинізму там вистачить, – підсумував радник. Поширити

Зауважимо, наразі вся інформація про українських полонених на борту непідтверджена. Вона поширюється тільки російськими ЗМІ.

До слова, тактика залякування окупантами українців не нова і одним із найжахливіших злочинів росіян стала загибель понад пів сотні полонених «азовців» в окупованій Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Тоді РФ заявила, що це сталося нібито внаслідок артобстрілу ЗСУ, однак за дивним збігом гинули чомусь виключно українці, а працівники колонії та окупанти, які мали б охороняти наших військових, не постраждали.

Що відомо про падіння літака Іл-76 в РФ

Губернатор області Гладков о 10:48 заявив, що у Корочанському районі «сталася подія», на місці працюють слідча група та співробітники МНС.

Російські Telegram-канали повідомляють, що у регіоні впав військовий літак Іл-76. На борту нібито було 63 людини, всі вони загинули.

“Суспільне“ повідомляє, що у Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки «ще з’ясовують інформацію».

Офіційних заяв від української влади щодо падіння літака немає.

До слова, Іл-76 – важкий військово-транспортний літак, який призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти в залежності від модифікації вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км. Екіпаж становить 6-7 осіб.