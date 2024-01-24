Целью заявлений РФ по сбитию Украиной Ил-76 может быть срыв обмена пленными — Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко высказывает предположение, что РФ, вероятно, могла устроить провокацию, распространяя информацию об украинских пленных на борту Ил-76.

Почему РФ распространяет информацию об украинских пленных на борту Ил-76

Минобороны РФ утверждает, что на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 утром 24 января якобы находились украинские пленные.

Петр Андрющенко высказывает предположение, что РФ таким образом могла устроить провокацию и сорвать обмен пленными.

Несомненно, что не один десяток наших военнополненных замучили насмерть россияне. Если вы когда-то общались с вернувшимися домой - сомнения у вас не будет ни секунды. Теперь ничто не будет мешать им списками передать убитых в самолете, на самом деле убитых россиянами по тюрьмам, наших Героев. И даже разбрасывать части тел и те же тела в зоне падения самолета, – заметил Андрющенко. Поделиться

Он отметил, что россияне могут еще раз повторять свой циничный сценарий.

Просто держите это в уме, как возможный вариант развития событий. Напомню, что Драм театр они не бомбили, Роддом тоже, а Мариуполь в принце был руиной до полномасштабного вторжения. По версии россиян. Поэтому нечеловечества и цинизма там хватит, – подытожил советник. Поделиться

Заметим, что вся информация об украинских пленных на борту не подтверждена. Она распространяется только на российские СМИ.

К слову, тактика устрашения оккупантами украинцев не нова и одним из самых ужасных преступлений россиян стала гибель более полусотни пленных «азовцев» в оккупированной Еленовке в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Тогда РФ заявила, что это произошло якобы в результате артобстрела ВСУ, однако по странному совпадению погибали почему-то исключительно украинцы, а работники колонии и оккупанты, которые должны охранять наших военных, не пострадали.

Что известно о падении самолета Ил-76 в РФ

Губернатор области Гладков в 10:48 заявил, что в Корочанском районе «произошло событие», на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в регионе упал военный самолет Ил-76. На борту якобы находились 63 человека, все они погибли.

Общественное сообщает , что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».

Официальных заявлений от украинской власти по поводу падения самолета нет.

К слову, Ил-76 – тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять в зависимости от модификации груза максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км. Экипаж составляет 6-7 человек.