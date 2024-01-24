Целью заявлений РФ по сбитию Украиной Ил-76 может быть срыв обмена пленными — Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко высказывает предположение, что РФ, вероятно, могла устроить провокацию, распространяя информацию об украинских пленных на борту Ил-76.
Почему РФ распространяет информацию об украинских пленных на борту Ил-76
Минобороны РФ утверждает, что на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 утром 24 января якобы находились украинские пленные.
Петр Андрющенко высказывает предположение, что РФ таким образом могла устроить провокацию и сорвать обмен пленными.
Он отметил, что россияне могут еще раз повторять свой циничный сценарий.
Заметим, что вся информация об украинских пленных на борту не подтверждена. Она распространяется только на российские СМИ.
К слову, тактика устрашения оккупантами украинцев не нова и одним из самых ужасных преступлений россиян стала гибель более полусотни пленных «азовцев» в оккупированной Еленовке в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Тогда РФ заявила, что это произошло якобы в результате артобстрела ВСУ, однако по странному совпадению погибали почему-то исключительно украинцы, а работники колонии и оккупанты, которые должны охранять наших военных, не пострадали.
Что известно о падении самолета Ил-76 в РФ
Губернатор области Гладков в 10:48 заявил, что в Корочанском районе «произошло событие», на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.
Российские Telegram-каналы сообщают, что в регионе упал военный самолет Ил-76. На борту якобы находились 63 человека, все они погибли.
Общественное сообщает , что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».
Официальных заявлений от украинской власти по поводу падения самолета нет.
К слову, Ил-76 – тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять в зависимости от модификации груза максимальной массой 28-60 т на расстояние 3600-4200 км. Экипаж составляет 6-7 человек.
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