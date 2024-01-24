Бывший военнопленный Максим Колесников прокомментировал ситуацию с Ил-76, сказав, что вряд ли на борту находились украинские пленники.

Макс Колесников прокомментировал ситуацию с Ил-76

Колесников сомневается, что 65 пленных летели в сопровождении 3 конвоиров, поскольку во время его обмена было 20 конвоиров на 50 пленных.

Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопровождающих. Это полный пи**еж. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было около 20 из их военной полиции. Три охранника, ага, — написал Максим Колесников. Поделиться

А ось перша 100% брехня про Іл.

Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (ТРИ) супроводжуючих.

Це повний пиздьож. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. 3 охоронця, ага. — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) January 24, 2024

Напомним, что Максим Колесников вернулся домой в результате обмена пленными 4 февраля 2023, тогда 116 украинцев вернулись в Украину. Его фото с яблоком в руке — первым почти за год — облетело весь мир.

Ранее 24 января российские пропагандистские СМИ распространили информацию со ссылкой на Минобороны РФ о том, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета.

В то же время, там заявили, что на борту якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что профильные структуры Украины собирают информацию и анализируют падение самолета.

Максим Колесников о плену, гражданских в заложниках РФ и мобилизации

В интервью online.ua Максим Колесников рассказал, зачем РФ берет в плен гражданских украинцев, почему мировые организации не могут на это повлиять и на что всем украинцам нужно обратить внимание.

Скорее всего, это мое такое мнение, что есть две причины, по которым не выпускают гражданских. Разумеется, потому что это признание своего преступления. Из-за чего не обменивают те военные? Первое, это все-таки подогрев нашего внутреннего недовольства. И второе — это нежелание показывать в очередной раз свои преступления. Поделиться

Ибо каждый раз каждый обмен — это новые свидетельства о преступлениях против человечности, против правил мирового права. И им это не очень хочется.