Бывший военнопленный Максим Колесников прокомментировал ситуацию с Ил-76, сказав, что вряд ли на борту находились украинские пленники.
Макс Колесников прокомментировал ситуацию с Ил-76
Колесников сомневается, что 65 пленных летели в сопровождении 3 конвоиров, поскольку во время его обмена было 20 конвоиров на 50 пленных.
Напомним, что Максим Колесников вернулся домой в результате обмена пленными 4 февраля 2023, тогда 116 украинцев вернулись в Украину. Его фото с яблоком в руке — первым почти за год — облетело весь мир.
Ранее 24 января российские пропагандистские СМИ распространили информацию со ссылкой на Минобороны РФ о том, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета.
В то же время, там заявили, что на борту якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что профильные структуры Украины собирают информацию и анализируют падение самолета.
Максим Колесников о плену, гражданских в заложниках РФ и мобилизации
В интервью online.ua Максим Колесников рассказал, зачем РФ берет в плен гражданских украинцев, почему мировые организации не могут на это повлиять и на что всем украинцам нужно обратить внимание.
Ибо каждый раз каждый обмен — это новые свидетельства о преступлениях против человечности, против правил мирового права. И им это не очень хочется.
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