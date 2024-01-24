Колишній військовополонений Максим Колесніков прокоментував ситуацію з Іл-76, сказавши, що навряд чи на борту перебували українські полонені.
Макс Колесніков прокоментував ситуацію з Іл-76
Колесніков сумнівається, що 65 полонених летіли у супроводі 3 конвоїрів, оскільки під час його обміну було 20 конвоїрів на 50 полонених.
Нагадаємо, що Максим Колесніков повернувся додому в результаті обміну полоненими 4 лютого 2023 року, тоді 116 українців повернулися в Україну. Його фото з яблуком у руці — першим за майже рік — облетіло весь світ.
Раніше 24 січня російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію з посиланням на Міноборони РФ про те, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області під час планового польоту.
Водночас там заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що профільні структури України наразі збирають інформацію та аналізують падіння літака.
Максим Колесніков про полон, цивільних у заручниках РФ та мобілізацію
В інтерв’ю online.ua Максим Колесніков розповів, навіщо РФ бере у полон цивільних українців, чому світові організації не можуть на це вплинути та на що всім українцям треба звернути увагу.
Бо кожний раз кожен обмін — це нові свідчення про злочини проти людяності, проти правил світового якогось права. І їм цього не дуже хочеться.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-