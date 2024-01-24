Колишній військовополонений Максим Колесніков прокоментував ситуацію з Іл-76, сказавши, що навряд чи на борту перебували українські полонені.

Макс Колесніков прокоментував ситуацію з Іл-76

Колесніков сумнівається, що 65 полонених летіли у супроводі 3 конвоїрів, оскільки під час його обміну було 20 конвоїрів на 50 полонених.

Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 (ТРИ) супроводжуючих. Це повний пи**еж. Коли мене везли літаком із Брянська до Бєлгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага, — написав Максим Колесніков. Поширити

А ось перша 100% брехня про Іл.

Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (ТРИ) супроводжуючих.

Це повний пиздьож. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. 3 охоронця, ага. — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) January 24, 2024

Нагадаємо, що Максим Колесніков повернувся додому в результаті обміну полоненими 4 лютого 2023 року, тоді 116 українців повернулися в Україну. Його фото з яблуком у руці — першим за майже рік — облетіло весь світ.

Раніше 24 січня російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію з посиланням на Міноборони РФ про те, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області під час планового польоту.

Водночас там заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що профільні структури України наразі збирають інформацію та аналізують падіння літака.

Максим Колесніков про полон, цивільних у заручниках РФ та мобілізацію

В інтерв’ю online.ua Максим Колесніков розповів, навіщо РФ бере у полон цивільних українців, чому світові організації не можуть на це вплинути та на що всім українцям треба звернути увагу.

Скоріше за все, це моя така думка, що є дві причини, через що не випускають цивільних. Зрозуміло, бо це визнання свого злочину. Через що не обмінюють ті військових? Перше, це все ж таки підігрівання нашого внутрішнього невдоволення. І друге — це небажання показувати черговий раз свої злочини. Поширити

Бо кожний раз кожен обмін — це нові свідчення про злочини проти людяності, проти правил світового якогось права. І їм цього не дуже хочеться.