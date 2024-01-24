Синхронна робота пропаганди РФ щодо аварії Іл-76 має ознаки спланованої спецоперації — експерт

Ситуація з катастрофою російського літака Іл-76, яка сталася 24 січня, – рівняння з багатьма невідомими. Проте наразі ясно одне: робота пропаганди РФ максимально синхронна, по заздалегідь зробленим заготовкам, і має багато ознак ретельно спланованої спецоперації спецслужб країни-агресорки.

Російська пропаганда “в унісон” спрацювала щодо аварії з літаком Іл-76

Аналітик Юрій Гончаренко помітив у різноманітних повідомленнях ЗМІ РФ щодо падіння Іл-76 ознаки спланованої інофрмаційної спецоперації.

Про це Гончаренко повідомив у Facebook.

Перші повідомлення з Бєлгородськоі області, ще о 10:00 цього дня стосувалися оголошення повітряної тривоги у Бєлгороді. Зрозуміло, що оголошення повітряної тривоги для населення нехарактерно у випадках роботи ворожого ППО по повітряних цілях, – пише аналітик. Поширити

За його словами, майже одразу в бєлгородських Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про нібито наявність «українського безпілотника літакового типу» в небі над Бєлгородом. Вже за кілька хвилин в місцевих чатах повідомили про спрацювання російського ППО, а також сліди від вибуху ракет.

Z-блогери бадьоро і оперативно відрапортували про «пресечение террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам Российской Федерации» і «уничтожения беспилотника над Белгородской областью», – повідомляє Гончаренко. Поширити

І відразу після того мережею поширилося відоме відео з падінням Іл-76, яке виставило Міноборони РФ.

Прикметно, що багато росіян у своїх коментарях відразу логічно припустили, мовляв «невже ми знову збили власний літак?». Зайве казати, що станом на зараз ні повідомлень про повітряну тривогу на Білгородщині, ні інформації про «збитий український БПЛА» на російських пабліках вже немає: пости або видалені, або змінені, – помітив аналітик Поширити

Справжнім подарунком, як вважає Гончаренко, для російської пропаганди стали деякі украінські ЗМІ, які з посиланням на неназвані «джерела» заявили про нібито збиття Іл-76 українськими Силами оборони.

Однак виникає питання: чим міг бути збитий російський Іл у цій місцевості, окрім російського ж ППО? Подібну дальність ураження має хіба що Петріот. Проте якби ця система була присутня на цій ділянці фронту, ми б ледь не щовечора спостерігали збиття російських «сушок», які регулярно тероризують прикордоння Сумщини та Харківщини, – резюмує Гончаренко. Поширити

Проте аналітику здається вкрай нелогічною ситуація, за якої українські ПС ігнорують ворожі винищувачі та бомбардувальники, проте цілять транспортник саме в день запланованого обміну військовополоненими і саме поблизу місця, де обмін мав відбутися.

Але російський «шакалячий експрес» уже розігнався: «українці вбили українців американськими ракетами, терористи-бандерівці» і все в цьому дусі. За тим самим лекалом російська пропаганда працювала і у випадку теракту в Оленівці, і після збиття MH17. Поширити

Особливого присмаку всій ситуації додає те, що на борт Іл-76 в останній момент не піднялися представники переговорної групи Міноборони рф генерал Егоров і депутат госдуми Шамсаил Саралієв. Що такого вони знали, що так раптово змінили свої плани? - задається питанням Гончаренко. Поширити

Вся ця ситуація – рівняння з багатьма невідомими, впевнений оглядач, яке нам ще доведеться вирішити. Одне ясно точно: максимально синхронна робота російської пропаганди, вочевидь по заздалегідь зробленим заготовкам практично виключає «несподіваність» події для росіян, а має все більше однак ретельно спланованої спецоперації.

Падіння літака Іл-76: що відомо

Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію з посиланням на Міноборони РФ про те, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області під час планового польоту.

Водночас там заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що профільні структури України наразі збирають інформацію та аналізують падіння літака.

Українські ЗМІ повідомляли, що на борту, ймовірно, були ракети до комплексів С-300.

Офіційних заяв української влади з цього приводу поки не було.