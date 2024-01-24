Синхронна робота пропаганди РФ щодо аварії Іл-76 має ознаки спланованої спецоперації — експерт

Ситуація з катастрофою російського літака Іл-76, яка сталася 24 січня, – рівняння з багатьма невідомими. Проте наразі ясно одне: робота пропаганди РФ максимально синхронна, по заздалегідь зробленим заготовкам, і має багато ознак ретельно спланованої спецоперації спецслужб країни-агресорки.
Російська пропаганда “в унісон” спрацювала щодо аварії з літаком Іл-76
Аналітик Юрій Гончаренко помітив у різноманітних повідомленнях ЗМІ РФ щодо падіння Іл-76 ознаки спланованої інофрмаційної спецоперації.
Про це Гончаренко повідомив у Facebook.
За його словами, майже одразу в бєлгородських Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про нібито наявність «українського безпілотника літакового типу» в небі над Бєлгородом. Вже за кілька хвилин в місцевих чатах повідомили про спрацювання російського ППО, а також сліди від вибуху ракет.
І відразу після того мережею поширилося відоме відео з падінням Іл-76, яке виставило Міноборони РФ.
Справжнім подарунком, як вважає Гончаренко, для російської пропаганди стали деякі украінські ЗМІ, які з посиланням на неназвані «джерела» заявили про нібито збиття Іл-76 українськими Силами оборони.
Проте аналітику здається вкрай нелогічною ситуація, за якої українські ПС ігнорують ворожі винищувачі та бомбардувальники, проте цілять транспортник саме в день запланованого обміну військовополоненими і саме поблизу місця, де обмін мав відбутися.
Вся ця ситуація – рівняння з багатьма невідомими, впевнений оглядач, яке нам ще доведеться вирішити. Одне ясно точно: максимально синхронна робота російської пропаганди, вочевидь по заздалегідь зробленим заготовкам практично виключає «несподіваність» події для росіян, а має все більше однак ретельно спланованої спецоперації.
Падіння літака Іл-76: що відомо
Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію з посиланням на Міноборони РФ про те, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області під час планового польоту.
Водночас там заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що профільні структури України наразі збирають інформацію та аналізують падіння літака.
Українські ЗМІ повідомляли, що на борту, ймовірно, були ракети до комплексів С-300.
Офіційних заяв української влади з цього приводу поки не було.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-